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В Балашихе изъяли 374 куста конопли и 656 свертков с каннабисом

В Балашихе изъяли 374 куста конопли и 656 свертков с каннабисом - 14.06.2025, ПРАЙМ

В Балашихе изъяли 374 куста конопли и 656 свертков с каннабисом

Полиция изъяла 374 куста конопли и 656 похожих на камни свертков в подмосковной Балашихе, сообщил начальник управления информации и общественных связей главного | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T16:36+0300

2025-06-14T16:36+0300

2025-06-14T16:36+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Полиция изъяла 374 куста конопли и 656 похожих на камни свертков в подмосковной Балашихе, сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по г. Москве Владимир Васенин. "Полицейские Москвы, анализируя записи с камер видеонаблюдения, заметили мужчину, прячущего подозрительные предметы у подъездов по улице Удальцова. Закладки, внешне напоминающие камни, содержали каннабис", - сообщил Васенин. Правоохранители отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в Балашихе. Им оказался 47-летний местный житель. При обыске его квартиры правоохранители обнаружили 374 куста конопли, 656 замаскированных свёртков, а также материалы для их производства и упаковки: силиконовые формы, пакеты, контейнеры, семена, удобрения, весы и мобильные телефоны. Изъятые предметы направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело части 3 статьи 30, части 2 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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общество , россия, балашиха, рф, мвд