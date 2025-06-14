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В Балашихе изъяли 374 куста конопли и 656 свертков с каннабисом
В Балашихе изъяли 374 куста конопли и 656 свертков с каннабисом - 14.06.2025, ПРАЙМ
В Балашихе изъяли 374 куста конопли и 656 свертков с каннабисом
Полиция изъяла 374 куста конопли и 656 похожих на камни свертков в подмосковной Балашихе, сообщил начальник управления информации и общественных связей главного | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T16:36+0300
2025-06-14T16:36+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Полиция изъяла 374 куста конопли и 656 похожих на камни свертков в подмосковной Балашихе, сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по г. Москве Владимир Васенин. "Полицейские Москвы, анализируя записи с камер видеонаблюдения, заметили мужчину, прячущего подозрительные предметы у подъездов по улице Удальцова. Закладки, внешне напоминающие камни, содержали каннабис", - сообщил Васенин. Правоохранители отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в Балашихе. Им оказался 47-летний местный житель. При обыске его квартиры правоохранители обнаружили 374 куста конопли, 656 замаскированных свёртков, а также материалы для их производства и упаковки: силиконовые формы, пакеты, контейнеры, семена, удобрения, весы и мобильные телефоны. Изъятые предметы направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело части 3 статьи 30, части 2 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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Происшествия, Общество , РОССИЯ, Балашиха, РФ, МВД
В Балашихе изъяли 374 куста конопли и 656 свертков с каннабисом
В Балашихе полиция изъяла 374 куста конопли и 656 свертков с каннабисом
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Полиция изъяла 374 куста конопли и 656 похожих на камни свертков в подмосковной Балашихе, сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по г. Москве Владимир Васенин.
"Полицейские Москвы, анализируя записи с камер видеонаблюдения, заметили мужчину, прячущего подозрительные предметы у подъездов по улице Удальцова. Закладки, внешне напоминающие камни, содержали каннабис", - сообщил Васенин.
Правоохранители отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в Балашихе. Им оказался 47-летний местный житель. При обыске его квартиры правоохранители обнаружили 374 куста конопли, 656 замаскированных свёртков, а также материалы для их производства и упаковки: силиконовые формы, пакеты, контейнеры, семена, удобрения, весы и мобильные телефоны. Изъятые предметы направлены на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело части 3 статьи 30, части 2 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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