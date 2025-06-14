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Юрист научила, как вернуть деньги за невозвратный билет - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Юрист научила, как вернуть деньги за невозвратный билет
Юрист научила, как вернуть деньги за невозвратный билет - 14.06.2025, ПРАЙМ
Юрист научила, как вернуть деньги за невозвратный билет
Даже если билет был куплен по невозвратному тарифу, вернуть деньги за него в ряде случаев возможно, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T02:02+0300
2025-06-14T02:02+0300
билеты
билеты на поезд
покупка билетов
авиабилеты
общество
бизнес
"яковлев и партнеры"
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Даже если билет был куплен по невозвратному тарифу, вернуть деньги за него в ряде случаев возможно, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".По ее словам, закон предусматривает определенные гарантии для пассажиров независимо от условий тарифа. Основным нормативным актом здесь выступают Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, Правила воздушных перевозок пассажиров, а также статья 108 Воздушного кодекса РФ и Закон РФ "О защите прав потребителей"."Прежде всего, возврат стоимости невозвратного билета возможен в случае болезни пассажира или членов его семьи", - указывает юрист.Такое повсеместно случалось во времена пандемии, когда люди попадали в больницу или на карантин в связи с положительными тестами — даже за невозвратные билеты можно было частично вернуть деньги. Для этого необходимо предоставить перевозчику медицинские документы, подтверждающие невозможность поездки.Аналогичное правило действует при смерти близкого родственника — в этом случае к заявлению о возврате прикладывается копия свидетельства о смерти и документы, подтверждающие родство.Согласно пункту 227 Правил воздушных перевозок и статье 108 Воздушного кодекса РФ, при наличии уважительных причин, таких, как болезнь, возврат производится в полном объеме, за вычетом фактически понесенных расходов.Если поездка не состоялась по вине перевозчика — например, рейс отменён, задержан на значительное время, изменено расписание или класс обслуживания — деньги за билет должны быть возвращены полностью. Это требование распространяется и на невозвратные тарифы. Такие случаи, по словам Яковлевой, попадают под действия статьи 108 Воздушного кодекса РФ и пункта 99 Правил перевозок на железнодорожном транспорте.Также возможно вернуть деньги, если перевозка стала невозможной из-за непреодолимой силы, например — стихийного бедствия, закрытия границ, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.Такие случаи отдельно не перечислены в правилах, но их признание основано на статье 401 Гражданского кодекса РФ, которая исключает ответственность стороны, если обязательство не исполнено по независящим от нее обстоятельствам."Однако важно учитывать, что просто передумать ехать — не основание для возврата средств за невозвратный билет. Закон не обязывает перевозчика возвращать деньги в случае, если отказ от поездки происходит по инициативе пассажира без уважительной причины", - объясняет эксперт.Есть и другие нюансы: например, при оформлении возврата заранее, за определённое количество часов до отправления (иногда — более суток), перевозчик может вернуть часть суммы в виде сборов и налогов, даже если стоимость самого билета не возвращается. Это регулируется внутренними правилами перевозчика, но в целом допускается и законодательством.Таким образом, несмотря на то что формально невозвратные билеты предполагают ограниченные условия возврата, закон всё же защищает права пассажиров в экстренных и объективных ситуациях. "Главное — собрать необходимые документы и подать заявление на возврат вовремя, в сроки, установленные правилами перевозчика", - заключила Яковлева.
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билеты, билеты на поезд, покупка билетов, авиабилеты, общество , бизнес, "яковлев и партнеры"
билеты, билеты на поезд, покупка билетов, авиабилеты, Общество , Бизнес, "Яковлев и партнеры"
02:02 14.06.2025
 
Юрист научила, как вернуть деньги за невозвратный билет

Юрист Яковлева: вернуть деньги за невозвратный билет можно в особых случаях

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа билетов
Продажа билетов - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Даже если билет был куплен по невозвратному тарифу, вернуть деньги за него в ряде случаев возможно, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".
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По ее словам, закон предусматривает определенные гарантии для пассажиров независимо от условий тарифа. Основным нормативным актом здесь выступают Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, Правила воздушных перевозок пассажиров, а также статья 108 Воздушного кодекса РФ и Закон РФ "О защите прав потребителей".
"Прежде всего, возврат стоимости невозвратного билета возможен в случае болезни пассажира или членов его семьи", - указывает юрист.
Такое повсеместно случалось во времена пандемии, когда люди попадали в больницу или на карантин в связи с положительными тестами — даже за невозвратные билеты можно было частично вернуть деньги. Для этого необходимо предоставить перевозчику медицинские документы, подтверждающие невозможность поездки.
Аналогичное правило действует при смерти близкого родственника — в этом случае к заявлению о возврате прикладывается копия свидетельства о смерти и документы, подтверждающие родство.
Согласно пункту 227 Правил воздушных перевозок и статье 108 Воздушного кодекса РФ, при наличии уважительных причин, таких, как болезнь, возврат производится в полном объеме, за вычетом фактически понесенных расходов.
Если поездка не состоялась по вине перевозчика — например, рейс отменён, задержан на значительное время, изменено расписание или класс обслуживания — деньги за билет должны быть возвращены полностью. Это требование распространяется и на невозвратные тарифы. Такие случаи, по словам Яковлевой, попадают под действия статьи 108 Воздушного кодекса РФ и пункта 99 Правил перевозок на железнодорожном транспорте.
Также возможно вернуть деньги, если перевозка стала невозможной из-за непреодолимой силы, например — стихийного бедствия, закрытия границ, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Такие случаи отдельно не перечислены в правилах, но их признание основано на статье 401 Гражданского кодекса РФ, которая исключает ответственность стороны, если обязательство не исполнено по независящим от нее обстоятельствам.
"Однако важно учитывать, что просто передумать ехать — не основание для возврата средств за невозвратный билет. Закон не обязывает перевозчика возвращать деньги в случае, если отказ от поездки происходит по инициативе пассажира без уважительной причины", - объясняет эксперт.
Есть и другие нюансы: например, при оформлении возврата заранее, за определённое количество часов до отправления (иногда — более суток), перевозчик может вернуть часть суммы в виде сборов и налогов, даже если стоимость самого билета не возвращается. Это регулируется внутренними правилами перевозчика, но в целом допускается и законодательством.
Таким образом, несмотря на то что формально невозвратные билеты предполагают ограниченные условия возврата, закон всё же защищает права пассажиров в экстренных и объективных ситуациях. "Главное — собрать необходимые документы и подать заявление на возврат вовремя, в сроки, установленные правилами перевозчика", - заключила Яковлева.
 
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