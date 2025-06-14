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Бразильский эксперт рассказал о поставках мяса в Россию
Бразильский эксперт рассказал о поставках мяса в Россию - 14.06.2025, ПРАЙМ
Бразильский эксперт рассказал о поставках мяса в Россию
Российский рынок не выступает основным для поставок бразильского мяса на фоне возросших транспортных расходов, однако страна все еще остается одним из главных... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T08:31+0300
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2025-06-14T08:31+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Российский рынок не выступает основным для поставок бразильского мяса на фоне возросших транспортных расходов, однако страна все еще остается одним из главных рынков для экспортеров говядины из Бразилии, рассказал в интервью РИА Новости глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку. По его словам, Россия ранее была ключевым заграничным направлением поставок мяса из Бразилии, но и сегодня экспорт говядины на российский рынок остается очень значительным - в 2024 году объем поставок достиг почти 297 миллионов долларов, увеличившись на 20%. "Сейчас рынок России конкурирует с другими важными направлениями, например, с Китаем, который сегодня выступает основным покупателем бразильской говядины. Выросшие транспортные расходы при экспорте в Россию уменьшают конкурентоспособность бразильского мяса, играя на руку странам с лучшими условиями", - сказал собеседник. Он добавил, что увеличить эти поставки из Бразилии в РФ возможно, если российская сторона сертифицирует для экспорта продукции в Россию большее число бразильских предприятий, занимающихся переработкой мяса. Они в таком случае работали бы только на российский рынок. Как отметил Рибейру Америку, есть ряд таких предприятий, уже ожидающих разрешение российских властей для начала поставок мяса.
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россия, бизнес, бразилия
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, БРАЗИЛИЯ
Бразильский эксперт рассказал о поставках мяса в Россию
Рибейру Америку: Россия остается одним из главных рынков для поставок мяса из Бразилии
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Российский рынок не выступает основным для поставок бразильского мяса на фоне возросших транспортных расходов, однако страна все еще остается одним из главных рынков для экспортеров говядины из Бразилии, рассказал в интервью РИА Новости глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку.
По его словам, Россия ранее была ключевым заграничным направлением поставок мяса из Бразилии, но и сегодня экспорт говядины на российский рынок остается очень значительным - в 2024 году объем поставок достиг почти 297 миллионов долларов, увеличившись на 20%.
"Сейчас рынок России конкурирует с другими важными направлениями, например, с Китаем, который сегодня выступает основным покупателем бразильской говядины. Выросшие транспортные расходы при экспорте в Россию уменьшают конкурентоспособность бразильского мяса, играя на руку странам с лучшими условиями", - сказал собеседник.
Он добавил, что увеличить эти поставки из Бразилии в РФ возможно, если российская сторона сертифицирует для экспорта продукции в Россию большее число бразильских предприятий, занимающихся переработкой мяса. Они в таком случае работали бы только на российский рынок. Как отметил Рибейру Америку, есть ряд таких предприятий, уже ожидающих разрешение российских властей для начала поставок мяса.
В Бразилии оценили ситуацию с экспортом товаров в Россию