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Стармер сообщил об отправке военных сил на Ближний Восток Британия
Стармер сообщил об отправке военных сил на Ближний Восток Британия - 14.06.2025, ПРАЙМ
Стармер сообщил об отправке военных сил на Ближний Восток Британия
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство направляет дополнительные силы, в том числе самолеты, на Ближний Восток на фоне обострения... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T20:49+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство направляет дополнительные силы, в том числе самолеты, на Ближний Восток на фоне обострения ситуации в регионе. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. "Мы уже перемещаем ресурсы в регион, в том числе самолеты, и это для оказания поддержки в непредвиденных обстоятельствах по всему региону", - приводит телеканал Sky News слова премьера. При этом он отказался исключить возможность предоставления Израилю военной поддержки со стороны Британии, добавляет телеканал. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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кир стармер, великобритания, войска
Кир Стармер, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, войска
Стармер сообщил об отправке военных сил на Ближний Восток Британия
Стармер: Британия направляет военные силы на Ближний Восток на фоне эскалации
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство направляет дополнительные силы, в том числе самолеты, на Ближний Восток на фоне обострения ситуации в регионе.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
"Мы уже перемещаем ресурсы в регион, в том числе самолеты, и это для оказания поддержки в непредвиденных обстоятельствах по всему региону", - приводит телеканал Sky News слова премьера.
При этом он отказался исключить возможность предоставления Израилю военной поддержки со стороны Британии, добавляет телеканал.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Стармер не ответил на вопрос об участии Британии в обороне Израиля