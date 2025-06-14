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Эксперт оценила возможность отказа США от повышенных пошлин - 14.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт оценила возможность отказа США от повышенных пошлин
Эксперт оценила возможность отказа США от повышенных пошлин - 14.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила возможность отказа США от повышенных пошлин
США не откажутся от повышенных пошлин даже при избрании следующего президента, поэтому миру надо вновь осваивать "бег с барьерами" во внешней торговле, заявила... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T14:04+0300
2025-06-14T14:04+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. США не откажутся от повышенных пошлин даже при избрании следующего президента, поэтому миру надо вновь осваивать "бег с барьерами" во внешней торговле, заявила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На этой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. "Мы не ожидаем отказа от пошлин – даже при смене администрации – по внутриполитическим причинам, так что надо вновь осваивать "бег с барьерами", - считает Чекурова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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мировая экономика, сша, китай, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
14:04 14.06.2025
 
Эксперт оценила возможность отказа США от повышенных пошлин

Эксперт РА Чекурова: США не откажутся от пошлин даже после ухода Трампа

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. США не откажутся от повышенных пошлин даже при избрании следующего президента, поэтому миру надо вновь осваивать "бег с барьерами" во внешней торговле, заявила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран.
При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На этой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
"Мы не ожидаем отказа от пошлин – даже при смене администрации – по внутриполитическим причинам, так что надо вновь осваивать "бег с барьерами", - считает Чекурова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙДональд Трамп
 
 
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