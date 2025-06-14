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Эксперт рассказал, как выбрать накопитель электроэнергии для частного дома - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как выбрать накопитель электроэнергии для частного дома
Эксперт рассказал, как выбрать накопитель электроэнергии для частного дома - 14.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как выбрать накопитель электроэнергии для частного дома
Для дачи или небольшого дома подойдет накопитель энергии на 1-3 кВт.ч, для дома побольше - на 5-10 кВт.ч, а для коммерческого использования - на 12 кВт.ч и... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T13:11+0300
2025-06-14T13:11+0300
общество
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Для дачи или небольшого дома подойдет накопитель энергии на 1-3 кВт.ч, для дома побольше - на 5-10 кВт.ч, а для коммерческого использования - на 12 кВт.ч и выше, рассказал РИА Новости основатель компании Watts Battery, эксперт рынка НТИ EnergyNet Юрий Власов. "Для дачи или небольшого дома подойдет накопитель энергии на 1-3 кВт.ч. Он может питать газовый котел, проточные насосы (100 Вт), освещение (50 Вт) и насос (500 Вт) на протяжении 6-8 часов. Для домов с высоким потреблением или длительными отключениями подойдет накопитель на 5-10 кВт.ч. Для полной автономии или коммерческого использования лучше выбрать накопитель на 12 кВт.ч и выше", - рассказал эксперт. Система, включающая в себя накопитель энергии и солнечные панели, позволяет повысить независимость от электросетей. Солнечные панели на 1 кВт и накопитель на 1 кВт.ч с инвертором (преобразователь энергии) мощностью 1,5 кВт покрывают до 80% потребностей дачного дома, уточнил эксперт. Власов также посоветовал выбирать накопители с использованием литий-ионных батарей, отметив, что они более долговечны, чем свинцово-кислотные.
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общество
Общество
13:11 14.06.2025
 
Эксперт рассказал, как выбрать накопитель электроэнергии для частного дома

Эксперт Власов: для дачи или небольшого частного дома подойдет накопитель на 1-3 кВт.ч

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкКоттеджный поселок
Коттеджный поселок - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Для дачи или небольшого дома подойдет накопитель энергии на 1-3 кВт.ч, для дома побольше - на 5-10 кВт.ч, а для коммерческого использования - на 12 кВт.ч и выше, рассказал РИА Новости основатель компании Watts Battery, эксперт рынка НТИ EnergyNet Юрий Власов.
"Для дачи или небольшого дома подойдет накопитель энергии на 1-3 кВт.ч. Он может питать газовый котел, проточные насосы (100 Вт), освещение (50 Вт) и насос (500 Вт) на протяжении 6-8 часов. Для домов с высоким потреблением или длительными отключениями подойдет накопитель на 5-10 кВт.ч. Для полной автономии или коммерческого использования лучше выбрать накопитель на 12 кВт.ч и выше", - рассказал эксперт.
Система, включающая в себя накопитель энергии и солнечные панели, позволяет повысить независимость от электросетей. Солнечные панели на 1 кВт и накопитель на 1 кВт.ч с инвертором (преобразователь энергии) мощностью 1,5 кВт покрывают до 80% потребностей дачного дома, уточнил эксперт.
Власов также посоветовал выбирать накопители с использованием литий-ионных батарей, отметив, что они более долговечны, чем свинцово-кислотные.
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