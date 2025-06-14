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Пушков оценил "стратегическую автономию" Европы - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Пушков оценил "стратегическую автономию" Европы
Пушков оценил "стратегическую автономию" Европы - 14.06.2025, ПРАЙМ
Пушков оценил "стратегическую автономию" Европы
Несмотря на заявления европейских лидеров, играть самостоятельную роль в военном отношении Европа без США не может, считает сенатор Алексей Пушков. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T15:13+0300
2025-06-14T15:30+0300
политика
алексей пушков
европа
сша
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Несмотря на заявления европейских лидеров, играть самостоятельную роль в военном отношении Европа без США не может, считает сенатор Алексей Пушков. "Играть самостоятельную роль у Европы без США не выходит. (Премьер Британии Кир) Стармер отверг возможность отправки британских войск на Украину без американской поддержки. До этого (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц в Вашингтоне безуспешно пытался уговорить (президента США Дональда) Трампа присоединиться к "крестовому походу" европейцев против России", - написал политик в своем Telegram-канале. Рассуждать о "стратегической автономии" Европы, как это делает президент Франции Эммануэль Макрон, или изображать ЕС самостоятельным центром силы, как пытается делать Урсула фон дер Ляйен, - это одно, добавил Пушков. "Быть реально автономным - это другое. В военном отношении Европа как была, так и остается зависимой от США", - заключил парламентарий.
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европа
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алексей пушков, европа, сша
Политика, Алексей Пушков, ЕВРОПА, США
15:13 14.06.2025 (обновлено: 15:30 14.06.2025)
 
Пушков оценил "стратегическую автономию" Европы

Пушков: ЕС не в состоянии играть самостоятельную роль без США в военном плане

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Несмотря на заявления европейских лидеров, играть самостоятельную роль в военном отношении Европа без США не может, считает сенатор Алексей Пушков.
"Играть самостоятельную роль у Европы без США не выходит. (Премьер Британии Кир) Стармер отверг возможность отправки британских войск на Украину без американской поддержки. До этого (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц в Вашингтоне безуспешно пытался уговорить (президента США Дональда) Трампа присоединиться к "крестовому походу" европейцев против России", - написал политик в своем Telegram-канале.
Рассуждать о "стратегической автономии" Европы, как это делает президент Франции Эммануэль Макрон, или изображать ЕС самостоятельным центром силы, как пытается делать Урсула фон дер Ляйен, - это одно, добавил Пушков.
"Быть реально автономным - это другое. В военном отношении Европа как была, так и остается зависимой от США", - заключил парламентарий.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
"Повторение Майдана". Пушков раскрыл, где Евросоюз потерпел фиаско
12 июня, 17:15
 
ПолитикаАлексей ПушковЕВРОПАСША
 
 
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