https://1prime.ru/20250614/evropa-858482524.html
Пушков оценил "стратегическую автономию" Европы
Пушков оценил "стратегическую автономию" Европы - 14.06.2025, ПРАЙМ
Пушков оценил "стратегическую автономию" Европы
Несмотря на заявления европейских лидеров, играть самостоятельную роль в военном отношении Европа без США не может, считает сенатор Алексей Пушков. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T15:13+0300
2025-06-14T15:13+0300
2025-06-14T15:30+0300
политика
алексей пушков
европа
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_3acd14a087a181cb3dd92288f65a717e.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Несмотря на заявления европейских лидеров, играть самостоятельную роль в военном отношении Европа без США не может, считает сенатор Алексей Пушков. "Играть самостоятельную роль у Европы без США не выходит. (Премьер Британии Кир) Стармер отверг возможность отправки британских войск на Украину без американской поддержки. До этого (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц в Вашингтоне безуспешно пытался уговорить (президента США Дональда) Трампа присоединиться к "крестовому походу" европейцев против России", - написал политик в своем Telegram-канале. Рассуждать о "стратегической автономии" Европы, как это делает президент Франции Эммануэль Макрон, или изображать ЕС самостоятельным центром силы, как пытается делать Урсула фон дер Ляйен, - это одно, добавил Пушков. "Быть реально автономным - это другое. В военном отношении Европа как была, так и остается зависимой от США", - заключил парламентарий.
https://1prime.ru/20250612/gruziya-858441815.html
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_0033b972a5b72f53a28330c91e4b3933.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей пушков, европа, сша
Политика, Алексей Пушков, ЕВРОПА, США
Пушков оценил "стратегическую автономию" Европы
Пушков: ЕС не в состоянии играть самостоятельную роль без США в военном плане
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Несмотря на заявления европейских лидеров, играть самостоятельную роль в военном отношении Европа без США не может, считает сенатор Алексей Пушков.
"Играть самостоятельную роль у Европы без США не выходит. (Премьер Британии Кир) Стармер отверг возможность отправки британских войск на Украину без американской поддержки. До этого (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц в Вашингтоне безуспешно пытался уговорить (президента США Дональда) Трампа присоединиться к "крестовому походу" европейцев против России", - написал политик в своем Telegram-канале.
Рассуждать о "стратегической автономии" Европы, как это делает президент Франции Эммануэль Макрон, или изображать ЕС самостоятельным центром силы, как пытается делать Урсула фон дер Ляйен, - это одно, добавил Пушков.
"Быть реально автономным - это другое. В военном отношении Европа как была, так и остается зависимой от США", - заключил парламентарий.
"Повторение Майдана". Пушков раскрыл, где Евросоюз потерпел фиаско