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Фальков рассказал, как выбрать будущую профессию - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Фальков рассказал, как выбрать будущую профессию
Фальков рассказал, как выбрать будущую профессию - 14.06.2025, ПРАЙМ
Фальков рассказал, как выбрать будущую профессию
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал РИА Новости, как абитуриенту выбрать будущую профессию, отметив, что необходимо понимать, кем ты хочешь стать, и... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T07:40+0300
2025-06-14T07:40+0300
экономика
общество
россия
рф
минобрнауки
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал РИА Новости, как абитуриенту выбрать будущую профессию, отметив, что необходимо понимать, кем ты хочешь стать, и внимательно изучать рынок труда, который претерпевает изменения. "С одной стороны, надо прислушиваться к себе, к тому, что тебе нравится. Конечно, если выбирать только прагматически, то можно получить качественное образование, к которому не будет душа лежать. Но, с другой стороны, надо очень внимательно смотреть на рынок труда сегодня и в перспективе. И мы понимаем, что рынок труда претерпевает серьезные изменения, вся аналитика сегодня дана, в дополнение к этому можно и нужно посмотреть разного рода рейтинги, достаточно обстоятельные, в том числе по качеству трудоустройства", - заявил РИА Новости министр. Фальков добавил, что с учетом обстоятельств, кем ты хочешь стать, ситуации на рынке труда, нужно соотнести свои результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующие возможности в конкретном регионе, университетах и сделать окончательный выбор. "Этот выбор все равно предполагает определенный маневр, потому что сегодня ты не в один университет подаешь (документы - ред.), а в целый ряд. Это могут быть университеты в разных регионах, разные по требованиям. Конкурсы все живые и, конечно, абитуриенту лучше держать руку на пульсе", - заключил глава Минобрнауки РФ. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.
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192
40
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общество , россия, рф, минобрнауки
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Минобрнауки
07:40 14.06.2025
 
Фальков рассказал, как выбрать будущую профессию

Глава Минобрнауки Фальков рассказал, как выбрать будущую профессию

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал РИА Новости, как абитуриенту выбрать будущую профессию, отметив, что необходимо понимать, кем ты хочешь стать, и внимательно изучать рынок труда, который претерпевает изменения.
"С одной стороны, надо прислушиваться к себе, к тому, что тебе нравится. Конечно, если выбирать только прагматически, то можно получить качественное образование, к которому не будет душа лежать. Но, с другой стороны, надо очень внимательно смотреть на рынок труда сегодня и в перспективе. И мы понимаем, что рынок труда претерпевает серьезные изменения, вся аналитика сегодня дана, в дополнение к этому можно и нужно посмотреть разного рода рейтинги, достаточно обстоятельные, в том числе по качеству трудоустройства", - заявил РИА Новости министр.
Фальков добавил, что с учетом обстоятельств, кем ты хочешь стать, ситуации на рынке труда, нужно соотнести свои результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующие возможности в конкретном регионе, университетах и сделать окончательный выбор.
"Этот выбор все равно предполагает определенный маневр, потому что сегодня ты не в один университет подаешь (документы - ред.), а в целый ряд. Это могут быть университеты в разных регионах, разные по требованиям. Конкурсы все живые и, конечно, абитуриенту лучше держать руку на пульсе", - заключил глава Минобрнауки РФ.
Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.
 
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