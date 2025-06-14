https://1prime.ru/20250614/frantsija-858474071.html

Во Франции открылся завод для производства многоразовой ракеты-носителя

Во Франции открылся завод для производства многоразовой ракеты-носителя - 14.06.2025, ПРАЙМ

Во Франции открылся завод для производства многоразовой ракеты-носителя

Завод для производства многоразовой ракеты-носителя компании MaiaSpace, принадлежащей ArianeGroup, открылся во Франции, сообщил министр обороны страны Себастьян | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T01:05+0300

2025-06-14T01:05+0300

2025-06-14T01:05+0300

технологии

газ

франция

украина

париж

spacex

ес

ека

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858474071.jpg?1749852327

ПАРИЖ, 14 июн - ПРАЙМ. Завод для производства многоразовой ракеты-носителя компании MaiaSpace, принадлежащей ArianeGroup, открылся во Франции, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. Завод расположен в Верноне, в департаменте Эр на севере Франции, на территории ArianeGroup. "В 2027 году этот завод выпустит первую многоразовую европейскую ракету-носитель, что позволит запускать более 20 спутников в год... чтобы предоставить нам суверенный и отзывчивый доступ к космосу – области, которая все больше милитаризируется нашими конкурентами и которая имеет важное значение для нашей безопасности", - сообщил министр в Х. Как отмечает издание Monde, инвестиции в проект составляют сотни миллионов евро, часть которых будет покрываться государством. Так, Нормандский регион выделяет 3 миллиона евро. Основными акционерами ArianeGroup являются компании Airbus и Safran. "Учитывая военные потребности государства, в ближайшие десять лет нам придется отправить в космос много спутников", — подчеркнул Лекорню. Как отметил министр финансов Эрик Ломбар, также присутствовавший на открытии завода, основателю SpaceX Илону Маску "потребовалось выдвинуть идею отключения Украины от ее сети связи Starlink, чтобы мы сказали себе в столицах, в правительствах, что суверенитет — это космос". Как пишет издание, предполагается, что первая ступень ракеты-носителя сможет использоваться до 5 раз. Имея высоту 30 метров и диаметр 3,50 метра, Maia будет состоять из двух основных ступеней и одной дополнительной ступени, что обеспечит ей более широкий диапазон запусков, чем микропусковые установки, которые в настоящее время разрабатываются в Европе, пишет издание. Таким образом, она сможет выводить на орбиту различные типы спутников, от небольших для телекоммуникационных группировок до более тяжелых аппаратов, предназначенных, например, для наблюдения за Землей, для институциональных или частных клиентов. В марте американское издание Politico сообщало, что ЕС заключил соглашение с США о запуске своих спутников на ракетах-носителях компании SpaceX. Договоренность последовала из-за многократных задержек ввода в эксплуатацию собственной европейской ракеты-носителя Ariane 6. В июле 2024 года ЕКА сообщило о первом запуске новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 с космодрома Куру. Ракета вывела группировку спутников на орбиту на высоте 600 километров, в числе которых были аппараты, принадлежащие различным частным компаниям, космическим агентствам, исследовательским учреждениям и университетам. Второй запуск, изначально запланированный на конец 2024 года, был перенесен на первый квартал 2025 года из-за "ряда отклонений", замеченных в июльском запуске, сообщили в ЕКА. После начала специальной военной операции России на Украине страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.

франция

украина

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, газ, франция, украина, париж, spacex, ес, ека