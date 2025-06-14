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Израиль заявил о расширении военной операции против Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Израиль заявил о расширении военной операции против Ирана
Израиль заявил о расширении военной операции против Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ
Израиль заявил о расширении военной операции против Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносит удары по десяткам военных объектов, сообщил советник... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T12:19+0300
2025-06-14T12:19+0300
политика
иран
израиль
тегеран
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносит удары по десяткам военных объектов, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман. "ЦАХАЛ расширяет широкомасштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию режима. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных", - написал Гендельман в своем Telegram-канале. Советник также призвал жителей Израиля оставаться рядом с укрытиями на всей территории страны и следовать указаниям службы тыла. Тегеран продолжит операцию в ответ на удары Израиля по Ирану, заявил ранее представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи. В ночь а 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, ликвидировав ключевых военных командиров и ряд ученых-ядерщиков. Ударам в частности подверглись ядерные объекты в Натанзе и Фордо, места дислокации иранских военных на северо-западе страны, многочисленные ракетные мощности и системы ПВО. Спустя сутки Иран начал ответную атаку на Израиль, выпустив в общей сложности порядка 100 ракет по территории еврейского государства, затронув в частности густонаселенные гражданские районы. Израильские СМИ сообщали о трех погибших и более чем 150 пострадавших в результате ракетных атак из Ирана.
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иран
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иран, израиль, тегеран
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран
12:19 14.06.2025
 
Израиль заявил о расширении военной операции против Ирана

Гендельман: Израиль расширяет масштабы операции против ядерной программы Ирана

© flickr.com / fritzmbФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© flickr.com / fritzmb
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносит удары по десяткам военных объектов, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"ЦАХАЛ расширяет широкомасштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию режима. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
Советник также призвал жителей Израиля оставаться рядом с укрытиями на всей территории страны и следовать указаниям службы тыла.
Тегеран продолжит операцию в ответ на удары Израиля по Ирану, заявил ранее представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи.
В ночь а 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, ликвидировав ключевых военных командиров и ряд ученых-ядерщиков. Ударам в частности подверглись ядерные объекты в Натанзе и Фордо, места дислокации иранских военных на северо-западе страны, многочисленные ракетные мощности и системы ПВО.
Спустя сутки Иран начал ответную атаку на Израиль, выпустив в общей сложности порядка 100 ракет по территории еврейского государства, затронув в частности густонаселенные гражданские районы. Израильские СМИ сообщали о трех погибших и более чем 150 пострадавших в результате ракетных атак из Ирана.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Иран пока не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США
10:25
 
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