https://1prime.ru/20250614/indiya-858487113.html

Власти Индии выделили три месяца на расследование авиакатастрофы Air India

Власти Индии выделили три месяца на расследование авиакатастрофы Air India - 14.06.2025, ПРАЙМ

Власти Индии выделили три месяца на расследование авиакатастрофы Air India

Комиссии высокого уровня, созданной правительством Индии для расследования авиакатастрофы лайнера авиакомпании Air India, предоставлено три месяца на выяснение... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T17:44+0300

2025-06-14T17:44+0300

2025-06-14T17:44+0300

происшествия

общество

индия

air india

икао

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg

БАНГКОК, 14 июн - ПРАЙМ. Комиссии высокого уровня, созданной правительством Индии для расследования авиакатастрофы лайнера авиакомпании Air India, предоставлено три месяца на выяснение причин произошедшей трагедии, заявил на пресс-брифинге в Дели министр гражданской авиации страны Раммохан Наиду. Он сообщил, что комиссия состоит из руководителей ведомств и лучших специалистов различных направлений, ее первое заседание пройдет в понедельник под председательством высокопоставленного представителя министерства внутренних дел Индии. "Мы установили для них срок в три месяца, чтобы они сели, поговорили с различными заинтересованными сторонами, а также привлекли любых экспертов, необходимых для расследования", - отметил глава министерства гражданской авиации, слова которого приводит газета Hindustan Times. Он добавил, что "любая теория, касающаяся авиакатастрофы, будет проанализирована", подчеркнув, что в первую очередь будут изучены данные бортовых самописцев, "черных ящиков", которые уже обнаружены. Министр заверил, что в Индии действуют очень строгие стандарты безопасности и надежные протоколы, власти делают всё возможное для дальнейшего повышения безопасности. "У нас в стране очень строгие стандарты безопасности, и многие, включая ИКАО, международные организации также неоднократно констатировали, что у нас есть очень строгие протоколы (безопасности полетов - ред.), надежные протоколы, которым мы следуем каждый раз", - сказал Наиду. По его словам, после катастрофы самолета Air India министерство гражданской авиации через Генеральный директорат гражданской авиации обязало индийские авиакомпании провести дополнительные инспекции технического состояния всех имеющихся в стране самолетов Boeing 787. "Сегодня в индийском парке самолетов 34 лайнера Boeing 787-8, и, по моим сведениям, восемь уже были проверены", - сказал министр. Говоря об усилиях по идентификации тел погибших в авиакатастрофе, Наиду сообщил журналистам, что эту работу координируют власти штата Гуджарат, где произошла трагедия. Он уточнил, что в настоящее время проводится ДНК-тестирование для идентификации жертв и передачи их семьям. "Правительство Гуджарата координирует это. Они были там на земле с момента крушения и содействовали всем усилиям и мерам, которые требуются с их стороны. По мере подтверждения идентификации результатами ДНК-тестирования тела погибших будут переданы семьям", - сказал министр. Он выразил надежду, что этот процесс пройдет как можно скорее. Вечером в субботу телеканал NDTV сообщил, что в Ахмедабаде родственникам переданы первые девять идентифицированных по ДНК тел погибших. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, спасателями обнаружены тела 274 жертв катастрофы.

https://1prime.ru/20250614/ndtv-858478778.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , индия, air india, икао