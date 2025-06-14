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Власти Индии выделили три месяца на расследование авиакатастрофы Air India
Власти Индии выделили три месяца на расследование авиакатастрофы Air India - 14.06.2025, ПРАЙМ
Власти Индии выделили три месяца на расследование авиакатастрофы Air India
Комиссии высокого уровня, созданной правительством Индии для расследования авиакатастрофы лайнера авиакомпании Air India, предоставлено три месяца на выяснение... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T17:44+0300
2025-06-14T17:44+0300
2025-06-14T17:44+0300
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БАНГКОК, 14 июн - ПРАЙМ. Комиссии высокого уровня, созданной правительством Индии для расследования авиакатастрофы лайнера авиакомпании Air India, предоставлено три месяца на выяснение причин произошедшей трагедии, заявил на пресс-брифинге в Дели министр гражданской авиации страны Раммохан Наиду. Он сообщил, что комиссия состоит из руководителей ведомств и лучших специалистов различных направлений, ее первое заседание пройдет в понедельник под председательством высокопоставленного представителя министерства внутренних дел Индии. "Мы установили для них срок в три месяца, чтобы они сели, поговорили с различными заинтересованными сторонами, а также привлекли любых экспертов, необходимых для расследования", - отметил глава министерства гражданской авиации, слова которого приводит газета Hindustan Times. Он добавил, что "любая теория, касающаяся авиакатастрофы, будет проанализирована", подчеркнув, что в первую очередь будут изучены данные бортовых самописцев, "черных ящиков", которые уже обнаружены. Министр заверил, что в Индии действуют очень строгие стандарты безопасности и надежные протоколы, власти делают всё возможное для дальнейшего повышения безопасности. "У нас в стране очень строгие стандарты безопасности, и многие, включая ИКАО, международные организации также неоднократно констатировали, что у нас есть очень строгие протоколы (безопасности полетов - ред.), надежные протоколы, которым мы следуем каждый раз", - сказал Наиду. По его словам, после катастрофы самолета Air India министерство гражданской авиации через Генеральный директорат гражданской авиации обязало индийские авиакомпании провести дополнительные инспекции технического состояния всех имеющихся в стране самолетов Boeing 787. "Сегодня в индийском парке самолетов 34 лайнера Boeing 787-8, и, по моим сведениям, восемь уже были проверены", - сказал министр. Говоря об усилиях по идентификации тел погибших в авиакатастрофе, Наиду сообщил журналистам, что эту работу координируют власти штата Гуджарат, где произошла трагедия. Он уточнил, что в настоящее время проводится ДНК-тестирование для идентификации жертв и передачи их семьям. "Правительство Гуджарата координирует это. Они были там на земле с момента крушения и содействовали всем усилиям и мерам, которые требуются с их стороны. По мере подтверждения идентификации результатами ДНК-тестирования тела погибших будут переданы семьям", - сказал министр. Он выразил надежду, что этот процесс пройдет как можно скорее. Вечером в субботу телеканал NDTV сообщил, что в Ахмедабаде родственникам переданы первые девять идентифицированных по ДНК тел погибших. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, спасателями обнаружены тела 274 жертв катастрофы.
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общество , индия, air india, икао
Происшествия, Общество , ИНДИЯ, Air India, ИКАО
Власти Индии выделили три месяца на расследование авиакатастрофы Air India
Власти Индии предоставили комиссии три месяца на выяснение причин авиакатастрофы Air India
БАНГКОК, 14 июн - ПРАЙМ. Комиссии высокого уровня, созданной правительством Индии для расследования авиакатастрофы лайнера авиакомпании Air India, предоставлено три месяца на выяснение причин произошедшей трагедии, заявил на пресс-брифинге в Дели министр гражданской авиации страны Раммохан Наиду.
Он сообщил, что комиссия состоит из руководителей ведомств и лучших специалистов различных направлений, ее первое заседание пройдет в понедельник под председательством высокопоставленного представителя министерства внутренних дел Индии.
"Мы установили для них срок в три месяца, чтобы они сели, поговорили с различными заинтересованными сторонами, а также привлекли любых экспертов, необходимых для расследования", - отметил глава министерства гражданской авиации, слова которого приводит газета Hindustan Times.
Он добавил, что "любая теория, касающаяся авиакатастрофы, будет проанализирована", подчеркнув, что в первую очередь будут изучены данные бортовых самописцев, "черных ящиков", которые уже обнаружены.
Министр заверил, что в Индии действуют очень строгие стандарты безопасности и надежные протоколы, власти делают всё возможное для дальнейшего повышения безопасности.
"У нас в стране очень строгие стандарты безопасности, и многие, включая ИКАО, международные организации также неоднократно констатировали, что у нас есть очень строгие протоколы (безопасности полетов - ред.), надежные протоколы, которым мы следуем каждый раз", - сказал Наиду.
По его словам, после катастрофы самолета Air India министерство гражданской авиации через Генеральный директорат гражданской авиации обязало индийские авиакомпании провести дополнительные инспекции технического состояния всех имеющихся в стране самолетов Boeing 787.
"Сегодня в индийском парке самолетов 34 лайнера Boeing 787-8, и, по моим сведениям, восемь уже были проверены", - сказал министр.
Говоря об усилиях по идентификации тел погибших в авиакатастрофе, Наиду сообщил журналистам, что эту работу координируют власти штата Гуджарат, где произошла трагедия. Он уточнил, что в настоящее время проводится ДНК-тестирование для идентификации жертв и передачи их семьям.
"Правительство Гуджарата координирует это. Они были там на земле с момента крушения и содействовали всем усилиям и мерам, которые требуются с их стороны. По мере подтверждения идентификации результатами ДНК-тестирования тела погибших будут переданы семьям", - сказал министр.
Он выразил надежду, что этот процесс пройдет как можно скорее.
Вечером в субботу телеканал NDTV сообщил, что в Ахмедабаде родственникам переданы первые девять идентифицированных по ДНК тел погибших.
В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, спасателями обнаружены тела 274 жертв катастрофы.
На месте крушения самолета Air India нашли второй черный ящик