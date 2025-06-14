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Инвестсчета для новорожденных в США не изобрели велосипед - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Инвестсчета для новорожденных в США не изобрели велосипед
Инвестсчета для новорожденных в США не изобрели велосипед - 14.06.2025, ПРАЙМ
Инвестсчета для новорожденных в США не изобрели велосипед
Президент США Дональд Трамп, предложивший ввести инвестиционные счета для маленьких американцев, не изобрел велосипед: подобная схема уже существовала в... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T07:15+0300
2025-06-14T07:15+0300
финансы
экономика
банки
сша
великобритания
швеция
дональд трамп
uber
goldman sachs
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, предложивший ввести инвестиционные счета для маленьких американцев, не изобрел велосипед: подобная схема уже существовала в Великобритании, однако в конце концов была свернута. А в других крупных экономиках, как показал анализ РИА Новости, возможные обсуждения инвестсчетов для новорожденных так и не воплотились в жизнь: чаще всего государство выплачивает единовременное пособие при рождении и помогает пособиями на регулярной основе. В понедельник Трамп представил новую федеральную инициативу: каждому новорожденному в США будет открыт инвестиционный счет с первоначальным взносом в 1000 долларов из госбюджета. Программа получила мощную поддержку ведущих представителей бизнеса, которые пообещали вложить в нее дополнительные миллиарды. На круглом столе в Белом доме, в котором участвовали более десятка генеральных директоров, включая руководителей Uber, Goldman Sachs и Dell Technologies, президент США рассказал подробности об этих "счетах Трампа": это будут инвестиционные счета с налоговыми льготами, доход по которым будет зависеть от динамики фондового рынка. Счета будут управляться родителями, которые смогут их пополнять. Счета предназначены для детей, рожденных в период с 31 декабря 2024 по 1 января 2029 года. В Великобритании подобная схема действовала с 2002 по 2011 год: государство делало начальный взнос в размере 250–500 фунтов стерлингов в зависимости от финансового состояния семьи. Средства можно было инвестировать через специальный счет. Сегодня одна из самых популярных мер поддержки материнства и детства в мировой практике - единовременная выплата при рождении. Она есть практически во всех крупных странах, кроме, например, Великобритании и Швеции. Британцы сделали выбор в пользу ежемесячных пособий, а шведы поддерживают семьи, компенсируя расходы с помощью государственной системы Försäkringskassan. Кроме того, государства оказывают поддержку своим маленьким гражданам с помощью ежемесячных выплат, но схема расчета у каждого своя. Во Франции она зависит от уровня дохода, в Канаде учитывает количество детей в семье, и так далее. Могут быть и региональные особенности внутри одного государства. В России также есть целый комплекс мер поддержки родителей и их малышей. Например, это материнский капитал, который можно получить не только на родных, но и на усыновленных детей. Средства можно получить на первенца, родившегося или усыновленного с 1 января 2020 года и позже, а также на второго ребенка, появившегося на свет или усыновленного с 1 января 2007 года. Кроме того, женщины, ожидающие рождения ребенка, могут рассчитывать на пособие по беременности и родам, которое рассчитывается исходя из среднего заработка. Также есть пособие по уходу за ребенком, а еще действует программа льготной семейной ипотеки, которая была продлена до конца 2030 года.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
финансы, банки, сша, великобритания, швеция, дональд трамп, uber, goldman sachs
Финансы, Экономика, Банки, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШВЕЦИЯ, Дональд Трамп, Uber, Goldman Sachs
07:15 14.06.2025
 
Инвестсчета для новорожденных в США не изобрели велосипед

Трамп предложил ввести инвестиционные счета для новорожденных в Великобритании

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, предложивший ввести инвестиционные счета для маленьких американцев, не изобрел велосипед: подобная схема уже существовала в Великобритании, однако в конце концов была свернута. А в других крупных экономиках, как показал анализ РИА Новости, возможные обсуждения инвестсчетов для новорожденных так и не воплотились в жизнь: чаще всего государство выплачивает единовременное пособие при рождении и помогает пособиями на регулярной основе.
В понедельник Трамп представил новую федеральную инициативу: каждому новорожденному в США будет открыт инвестиционный счет с первоначальным взносом в 1000 долларов из госбюджета. Программа получила мощную поддержку ведущих представителей бизнеса, которые пообещали вложить в нее дополнительные миллиарды.
На круглом столе в Белом доме, в котором участвовали более десятка генеральных директоров, включая руководителей Uber, Goldman Sachs и Dell Technologies, президент США рассказал подробности об этих "счетах Трампа": это будут инвестиционные счета с налоговыми льготами, доход по которым будет зависеть от динамики фондового рынка. Счета будут управляться родителями, которые смогут их пополнять. Счета предназначены для детей, рожденных в период с 31 декабря 2024 по 1 января 2029 года.
В Великобритании подобная схема действовала с 2002 по 2011 год: государство делало начальный взнос в размере 250–500 фунтов стерлингов в зависимости от финансового состояния семьи. Средства можно было инвестировать через специальный счет.
Сегодня одна из самых популярных мер поддержки материнства и детства в мировой практике - единовременная выплата при рождении. Она есть практически во всех крупных странах, кроме, например, Великобритании и Швеции. Британцы сделали выбор в пользу ежемесячных пособий, а шведы поддерживают семьи, компенсируя расходы с помощью государственной системы Försäkringskassan.
Кроме того, государства оказывают поддержку своим маленьким гражданам с помощью ежемесячных выплат, но схема расчета у каждого своя. Во Франции она зависит от уровня дохода, в Канаде учитывает количество детей в семье, и так далее. Могут быть и региональные особенности внутри одного государства.
В России также есть целый комплекс мер поддержки родителей и их малышей. Например, это материнский капитал, который можно получить не только на родных, но и на усыновленных детей. Средства можно получить на первенца, родившегося или усыновленного с 1 января 2020 года и позже, а также на второго ребенка, появившегося на свет или усыновленного с 1 января 2007 года.
Кроме того, женщины, ожидающие рождения ребенка, могут рассчитывать на пособие по беременности и родам, которое рассчитывается исходя из среднего заработка. Также есть пособие по уходу за ребенком, а еще действует программа льготной семейной ипотеки, которая была продлена до конца 2030 года.
 
ЭкономикаФинансыБанкиСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯШВЕЦИЯДональд ТрампUberGoldman Sachs
 
 
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