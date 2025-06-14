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Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля
Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля - 14.06.2025, ПРАЙМ
Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля
Власти Ирака потребовали от США предотвратить использование его воздушного пространства Израилем для ударов по Ирану, говорится в поступившем в распоряжение РИА | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T23:20+0300
2025-06-14T23:20+0300
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БАГДАД, 14 июн - ПРАЙМ. Власти Ирака потребовали от США предотвратить использование его воздушного пространства Израилем для ударов по Ирану, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении представителя вооруженных сил Ирака Сабаха ан-Наамана. "Правительство Ирака также призывает Соединенные Штаты взять на себя обязательства в соответствии с соглашениями, заключенными между двумя странами, а также международными нормами и конвенциями, чтобы не допустить нарушение самолетами сионистского образования воздушного пространства Ирака и совершения атак", - отметил представитель иракских вооруженных сил. Ранее власти Ирака направили официальную жалобу в СБ ООН на нарушение воздушного пространства страны Израилем и использование его для ведения военных действий против Ирана.
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ирак, сша, удары, иран
Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля
Ирак потребовал от США не допускать ударов по Ирану из его воздушного пространства
БАГДАД, 14 июн - ПРАЙМ. Власти Ирака потребовали от США предотвратить использование его воздушного пространства Израилем для ударов по Ирану, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении представителя вооруженных сил Ирака Сабаха ан-Наамана.
"Правительство Ирака также призывает Соединенные Штаты взять на себя обязательства в соответствии с соглашениями, заключенными между двумя странами, а также международными нормами и конвенциями, чтобы не допустить нарушение самолетами сионистского образования воздушного пространства Ирака и совершения атак", - отметил представитель иракских вооруженных сил.
Ранее власти Ирака направили официальную жалобу в СБ ООН на нарушение воздушного пространства страны Израилем и использование его для ведения военных действий против Ирана.
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