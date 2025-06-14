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Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля
Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля - 14.06.2025, ПРАЙМ
Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля
Власти Ирака потребовали от США предотвратить использование его воздушного пространства Израилем для ударов по Ирану, говорится в поступившем в распоряжение РИА | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T23:20+0300
2025-06-14T23:22+0300
ирак
сша
удары
иран
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БАГДАД, 14 июн - ПРАЙМ. Власти Ирака потребовали от США предотвратить использование его воздушного пространства Израилем для ударов по Ирану, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении представителя вооруженных сил Ирака Сабаха ан-Наамана. "Правительство Ирака также призывает Соединенные Штаты взять на себя обязательства в соответствии с соглашениями, заключенными между двумя странами, а также международными нормами и конвенциями, чтобы не допустить нарушение самолетами сионистского образования воздушного пространства Ирака и совершения атак", - отметил представитель иракских вооруженных сил. Ранее власти Ирака направили официальную жалобу в СБ ООН на нарушение воздушного пространства страны Израилем и использование его для ведения военных действий против Ирана.
https://1prime.ru/20250614/rakety-858490999.html
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ирак, сша, удары, иран
ИРАК, США, удары, ИРАН
23:20 14.06.2025 (обновлено: 23:22 14.06.2025)
 
Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля

Ирак потребовал от США не допускать ударов по Ирану из его воздушного пространства

Ирак идет на финансовые уступки
Ирак идет на финансовые уступки
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БАГДАД, 14 июн - ПРАЙМ. Власти Ирака потребовали от США предотвратить использование его воздушного пространства Израилем для ударов по Ирану, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении представителя вооруженных сил Ирака Сабаха ан-Наамана.
"Правительство Ирака также призывает Соединенные Штаты взять на себя обязательства в соответствии с соглашениями, заключенными между двумя странами, а также международными нормами и конвенциями, чтобы не допустить нарушение самолетами сионистского образования воздушного пространства Ирака и совершения атак", - отметил представитель иракских вооруженных сил.
Ранее власти Ирака направили официальную жалобу в СБ ООН на нарушение воздушного пространства страны Израилем и использование его для ведения военных действий против Ирана.
Иранский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) F-365 - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Израиль нанес удар по подземному хранилищу ракет в Иране
21:11
 
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