https://1prime.ru/20250614/irak-858492921.html

Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля

Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля - 14.06.2025, ПРАЙМ

Ирак обратился с требованием к США из-за действий Израиля

Власти Ирака потребовали от США предотвратить использование его воздушного пространства Израилем для ударов по Ирану, говорится в поступившем в распоряжение РИА | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T23:20+0300

2025-06-14T23:20+0300

2025-06-14T23:22+0300

ирак

сша

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БАГДАД, 14 июн - ПРАЙМ. Власти Ирака потребовали от США предотвратить использование его воздушного пространства Израилем для ударов по Ирану, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении представителя вооруженных сил Ирака Сабаха ан-Наамана. "Правительство Ирака также призывает Соединенные Штаты взять на себя обязательства в соответствии с соглашениями, заключенными между двумя странами, а также международными нормами и конвенциями, чтобы не допустить нарушение самолетами сионистского образования воздушного пространства Ирака и совершения атак", - отметил представитель иракских вооруженных сил. Ранее власти Ирака направили официальную жалобу в СБ ООН на нарушение воздушного пространства страны Израилем и использование его для ведения военных действий против Ирана.

https://1prime.ru/20250614/rakety-858490999.html

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ирак, сша, удары, иран