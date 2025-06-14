https://1prime.ru/20250614/iran-858477971.html

Иран пока не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США

Иран пока не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США - 14.06.2025, ПРАЙМ

Иран пока не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США

Тегеран еще не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США по ядерной сделке, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T10:25+0300

2025-06-14T10:25+0300

2025-06-14T10:25+0300

политика

газ

мировая экономика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84098/17/840981733_0:89:3093:1829_1920x0_80_0_0_a49d6aef17bfa29b3073b068eb26454f.jpg

ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Тегеран еще не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США по ядерной сделке, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Пока непонятно, какое решение мы примем по поводу воскресенья", - приводит слова Багаи агентство IRNA. Ранее он отмечал, что переговоры после ударов стали бессмысленными, а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя проходившие при посредничестве Омана переговоры, говорил, что удары Израиля вынудили Тегеран свернуть с пути дипломатии. Шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке планировался в Омане 15 июня. После ударов Израиля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана "может быть второй шанс" на заключение ядерной сделки.

https://1prime.ru/20250614/zelenskiy-858477480.html

иран

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, мид