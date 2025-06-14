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Иран пока не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США
Иран пока не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США - 14.06.2025, ПРАЙМ
Иран пока не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США
Тегеран еще не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США по ядерной сделке, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T10:25+0300
2025-06-14T10:25+0300
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Тегеран еще не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США по ядерной сделке, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Пока непонятно, какое решение мы примем по поводу воскресенья", - приводит слова Багаи агентство IRNA. Ранее он отмечал, что переговоры после ударов стали бессмысленными, а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя проходившие при посредничестве Омана переговоры, говорил, что удары Израиля вынудили Тегеран свернуть с пути дипломатии. Шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке планировался в Омане 15 июня. После ударов Израиля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана "может быть второй шанс" на заключение ядерной сделки.
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газ, мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, мид
Политика, Газ, Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, МИД
Иран пока не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США
МИД Ирана: Тегеран еще не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США
ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Тегеран еще не принял решения об участии в следующем раунде переговоров с США по ядерной сделке, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Пока непонятно, какое решение мы примем по поводу воскресенья", - приводит слова Багаи агентство IRNA.
Ранее он отмечал, что переговоры после ударов стали бессмысленными, а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя проходившие при посредничестве Омана переговоры, говорил, что удары Израиля вынудили Тегеран свернуть с пути дипломатии.
Шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке планировался в Омане 15 июня.
После ударов Израиля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана "может быть второй шанс" на заключение ядерной сделки.
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