https://1prime.ru/20250614/iran-858478963.html

В Иране отменили рейсы во всех аэропортах

В Иране отменили рейсы во всех аэропортах - 14.06.2025, ПРАЙМ

В Иране отменили рейсы во всех аэропортах

Рейсы во всех аэропортах Ирана не будут выполняться "до последующего уведомления" после ударов Израиля, сообщила компания-оператор аэропортов и аэронавигации... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T11:52+0300

2025-06-14T11:52+0300

2025-06-14T11:52+0300

иран

израиль

тегеран

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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Рейсы во всех аэропортах Ирана не будут выполняться "до последующего уведомления" после ударов Израиля, сообщила компания-оператор аэропортов и аэронавигации Ирана. "Согласно уведомлению со стороны организации гражданской авиации Ирана, все рейсы во всех аэропортах страны не будут осуществляться до последующего уведомления", - приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB заявление компании-оператора. Ранее иранские власти закрыли воздушное пространство страны после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал наносить удары по Ирану.

https://1prime.ru/20250614/ssha-858478343.html

иран

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тегеран

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иран, израиль, тегеран