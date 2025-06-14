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В иранском Бушере, где расположена АЭС, поднимается столб дыма, пишут СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
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В иранском Бушере, где расположена АЭС, поднимается столб дыма, пишут СМИ
В иранском Бушере, где расположена АЭС, поднимается столб дыма, пишут СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
В иранском Бушере, где расположена АЭС, поднимается столб дыма, пишут СМИ
Иранское агентство YJC сообщает, что в иранском Бушере, где расположена строящаяся с участием РФ АЭС, поднимается столб дыма. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T18:39+0300
2025-06-14T18:39+0300
иран
аэс "бушер"
задымление
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Иранское агентство YJC сообщает, что в иранском Бушере, где расположена строящаяся с участием РФ АЭС, поднимается столб дыма. Агентство YJC выложило фотографию с подписью "Бушер, несколько минут назад", на котором изображена группа людей, видимо, рабочих-строителей - все они смотрят на поднимающийся вдалеке столб дыма. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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иран, аэс "бушер", задымление
ИРАН, АЭС "Бушер", задымление
18:39 14.06.2025
 
В иранском Бушере, где расположена АЭС, поднимается столб дыма, пишут СМИ

YJC: в иранском Бушере, где расположена АЭС, поднимается столб дыма

Вывод АЭС "Бушер" на 100%-ую мощность могут перенести на июнь - источник
Вывод АЭС Бушер на 100%-ую мощность могут перенести на июнь - источник
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Иранское агентство YJC сообщает, что в иранском Бушере, где расположена строящаяся с участием РФ АЭС, поднимается столб дыма.
Агентство YJC выложило фотографию с подписью "Бушер, несколько минут назад", на котором изображена группа людей, видимо, рабочих-строителей - все они смотрят на поднимающийся вдалеке столб дыма.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ на своих ядерных объектах
17:48
 
ИРАНАЭС "Бушер"задымление
 
 
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