https://1prime.ru/20250614/iran-858488157.html

В иранском Бушере, где расположена АЭС, поднимается столб дыма, пишут СМИ

В иранском Бушере, где расположена АЭС, поднимается столб дыма, пишут СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ

В иранском Бушере, где расположена АЭС, поднимается столб дыма, пишут СМИ

Иранское агентство YJC сообщает, что в иранском Бушере, где расположена строящаяся с участием РФ АЭС, поднимается столб дыма. | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T18:39+0300

2025-06-14T18:39+0300

2025-06-14T18:39+0300

иран

аэс "бушер"

задымление

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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Иранское агентство YJC сообщает, что в иранском Бушере, где расположена строящаяся с участием РФ АЭС, поднимается столб дыма. Агентство YJC выложило фотографию с подписью "Бушер, несколько минут назад", на котором изображена группа людей, видимо, рабочих-строителей - все они смотрят на поднимающийся вдалеке столб дыма. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

https://1prime.ru/20250614/azizi-858487327.html

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иран, аэс "бушер", задымление