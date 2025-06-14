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В МАГАТЭ сообщили о повреждении критически важных объектов в Иране - 14.06.2025, ПРАЙМ
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В МАГАТЭ сообщили о повреждении критически важных объектов в Иране
В МАГАТЭ сообщили о повреждении критически важных объектов в Иране - 14.06.2025, ПРАЙМ
В МАГАТЭ сообщили о повреждении критически важных объектов в Иране
Четыре критически важных здания на ядерном объекте в иранском Исфахане получили повреждения в пятницу, однако увеличения уровня радиации за пределами объекта не | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T20:20+0300
2025-06-14T20:20+0300
происшествия
магатэ
иран
ядерные объекты
повреждение
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Четыре критически важных здания на ядерном объекте в иранском Исфахане получили повреждения в пятницу, однако увеличения уровня радиации за пределами объекта не ожидается, заявило МАГАТЭ. "Согласно доступной МАГАТЭ информации, четыре критически (важных – ред.) здания на ядерном объекте в Исфахане получили повреждения во время вчерашней атаки, включая установку по конверсии урана и завод по изготовлению топливных пластин", - говорится в публикации агентства в социальной сети X. Увеличения уровня радиации за пределами объекта не предвидится, пишет МАГАТЭ. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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магатэ, иран, ядерные объекты, повреждение
Происшествия, МАГАТЭ, ИРАН, ядерные объекты, повреждение
20:20 14.06.2025
 
В МАГАТЭ сообщили о повреждении критически важных объектов в Иране

МАГАТЭ: были повреждены критически важные здания на ядерном объекте в Иране

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAСимволика МАГАТЭ и флаг Евросоюза
Символика МАГАТЭ и флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Четыре критически важных здания на ядерном объекте в иранском Исфахане получили повреждения в пятницу, однако увеличения уровня радиации за пределами объекта не ожидается, заявило МАГАТЭ.
"Согласно доступной МАГАТЭ информации, четыре критически (важных – ред.) здания на ядерном объекте в Исфахане получили повреждения во время вчерашней атаки, включая установку по конверсии урана и завод по изготовлению топливных пластин", - говорится в публикации агентства в социальной сети X.
Увеличения уровня радиации за пределами объекта не предвидится, пишет МАГАТЭ.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ на своих ядерных объектах
17:48
 
ПроисшествияМАГАТЭИРАНядерные объектыповреждение
 
 
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