https://1prime.ru/20250614/iran-858492043.html
Президент Ирана заявил, что не уступит требованиям США из-за атак Израиля
Президент Ирана заявил, что не уступит требованиям США из-за атак Израиля - 14.06.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана заявил, что не уступит требованиям США из-за атак Израиля
Вашингтону не удастся навязать свои требования Тегерану за счет атак Израиля по Ирану, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T22:34+0300
2025-06-14T22:34+0300
2025-06-14T22:23+0300
иран
масуд пезешкиан
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/19/840981969_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_30d76043b742660cb04f80f8c94db93b.jpg
ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Вашингтону не удастся навязать свои требования Тегерану за счет атак Израиля по Ирану, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. "Американцы сейчас поддерживают атаки этого (израильского - ред.) режима против Ирана и представляют, будто могут навязать нам свои требования... Навязывание требований за счет оказания давления и агрессии - провальная стратегия США в отношении Ирана", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба. Ранее президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил, что у Тегерана "может быть второй шанс" на заключение ядерной сделки. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
https://1prime.ru/20250614/pezeshkian-858487800.html
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/19/840981969_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6f4d77c43654cb93be62918f8d44876b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, масуд пезешкиан, сша
ИРАН, Масуд Пезешкиан, США
Президент Ирана заявил, что не уступит требованиям США из-за атак Израиля
Пезешкиан: США не удастся навязать Тегерану свои требования за счет атак Израиля
ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Вашингтону не удастся навязать свои требования Тегерану за счет атак Израиля по Ирану, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
"Американцы сейчас поддерживают атаки этого (израильского - ред.) режима против Ирана и представляют, будто могут навязать нам свои требования... Навязывание требований за счет оказания давления и агрессии - провальная стратегия США в отношении Ирана", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
Ранее президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил, что у Тегерана "может быть второй шанс" на заключение ядерной сделки.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Пезешкиан пообещал более мощный ответ, если Израиль захочет повторить атаки
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.