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Президент Ирана заявил, что не уступит требованиям США из-за атак Израиля - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Президент Ирана заявил, что не уступит требованиям США из-за атак Израиля
Президент Ирана заявил, что не уступит требованиям США из-за атак Израиля - 14.06.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана заявил, что не уступит требованиям США из-за атак Израиля
Вашингтону не удастся навязать свои требования Тегерану за счет атак Израиля по Ирану, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T22:34+0300
2025-06-14T22:23+0300
иран
масуд пезешкиан
сша
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Вашингтону не удастся навязать свои требования Тегерану за счет атак Израиля по Ирану, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. "Американцы сейчас поддерживают атаки этого (израильского - ред.) режима против Ирана и представляют, будто могут навязать нам свои требования... Навязывание требований за счет оказания давления и агрессии - провальная стратегия США в отношении Ирана", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба. Ранее президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил, что у Тегерана "может быть второй шанс" на заключение ядерной сделки. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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иран, масуд пезешкиан, сша
ИРАН, Масуд Пезешкиан, США
22:34 14.06.2025
 
Президент Ирана заявил, что не уступит требованиям США из-за атак Израиля

Пезешкиан: США не удастся навязать Тегерану свои требования за счет атак Израиля

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Вашингтону не удастся навязать свои требования Тегерану за счет атак Израиля по Ирану, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
"Американцы сейчас поддерживают атаки этого (израильского - ред.) режима против Ирана и представляют, будто могут навязать нам свои требования... Навязывание требований за счет оказания давления и агрессии - провальная стратегия США в отношении Ирана", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
Ранее президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил, что у Тегерана "может быть второй шанс" на заключение ядерной сделки.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Пезешкиан пообещал более мощный ответ, если Израиль захочет повторить атаки
18:18
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
 
ИРАНМасуд ПезешкианСША
 
 
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