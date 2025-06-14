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ВМС Ирана вынудили развернуться британский эсминец-разведчик, пишут СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
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ВМС Ирана вынудили развернуться британский эсминец-разведчик, пишут СМИ
ВМС Ирана вынудили развернуться британский эсминец-разведчик, пишут СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
ВМС Ирана вынудили развернуться британский эсминец-разведчик, пишут СМИ
ВМС Ирана перехватили в Оманском заливе британский эсминец-разведчик, который предположительно наводил израильские ракеты в сторону Ирана, судно было вынуждено... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T22:51+0300
2025-06-14T22:52+0300
происшествия
иран
великобритания
эсминец
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. ВМС Ирана перехватили в Оманском заливе британский эсминец-разведчик, который предположительно наводил израильские ракеты в сторону Ирана, судно было вынуждено изменить траекторию движения, сойдя с курса на Персидский залив, передает иранское агентство Mehr. "Британский эсминец-разведчик в Оманском заливе был остановлен ВМС Ирана и вынужден был изменить курс", - пишет агентство. По данным агентства, что британский эсминец, вошедший в пятницу вечером в северную часть Индийского океана с целью наведения израильских ракет на иранскую территорию, был зафиксирован системами ВМС Ирана, которые направили британскому судну предупреждение, не позволив эсминцу продолжить свой путь в сторону Персидского залива. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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иран, великобритания, эсминец
Происшествия, ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Эсминец
22:51 14.06.2025 (обновлено: 22:52 14.06.2025)
 
ВМС Ирана вынудили развернуться британский эсминец-разведчик, пишут СМИ

Mehr: ВМС Ирана заставили развернуться британский эсминец в Оманском заливе

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМеждународные военно-морские учения "Фрукус-2012"
Международные военно-морские учения Фрукус-2012 - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. ВМС Ирана перехватили в Оманском заливе британский эсминец-разведчик, который предположительно наводил израильские ракеты в сторону Ирана, судно было вынуждено изменить траекторию движения, сойдя с курса на Персидский залив, передает иранское агентство Mehr.
"Британский эсминец-разведчик в Оманском заливе был остановлен ВМС Ирана и вынужден был изменить курс", - пишет агентство.
По данным агентства, что британский эсминец, вошедший в пятницу вечером в северную часть Индийского океана с целью наведения израильских ракет на иранскую территорию, был зафиксирован системами ВМС Ирана, которые направили британскому судну предупреждение, не позволив эсминцу продолжить свой путь в сторону Персидского залива.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Британские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. 24 мая 2017 - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Стармер сообщил об отправке военных сил на Ближний Восток
20:49
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
 
ПроисшествияИРАНВЕЛИКОБРИТАНИЯЭсминец
 
 
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