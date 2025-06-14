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Иран отказался заранее извещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Иран отказался заранее извещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере
Иран отказался заранее извещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере - 14.06.2025, ПРАЙМ
Иран отказался заранее извещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере
Иран из-за ударов Израиля более не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T23:06+0300
2025-06-14T23:17+0300
иран
атомная энергетика
магатэ
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Иран из-за ударов Израиля более не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади."Из-за агрессии Израиля против Ирана с этого момента мы не будем заранее говорить МАГАТЭ о мерах в ядерной сфере", - приводит его слова телеканал SNN.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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иран, атомная энергетика, магатэ
ИРАН, атомная энергетика, МАГАТЭ
23:06 14.06.2025 (обновлено: 23:17 14.06.2025)
 
Иран отказался заранее извещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере

МИД Ирана: Тегеран не будет заранее оповещать МАГАТЭ о действиях в ядерной сфере

© РИА Новости . Андрей Резниченко | Перейти в медиабанкАтомная электростанция в Бушере, Иран
Атомная электростанция в Бушере, Иран - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Андрей Резниченко
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Иран из-за ударов Израиля более не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
"Из-за агрессии Израиля против Ирана с этого момента мы не будем заранее говорить МАГАТЭ о мерах в ядерной сфере", - приводит его слова телеканал SNN.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Вывод АЭС Бушер на 100%-ую мощность могут перенести на июнь - источник
В иранском Бушере, где расположена АЭС, поднимается столб дыма, пишут СМИ
18:39
 
ИРАНатомная энергетикаМАГАТЭ
 
 
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