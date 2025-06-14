https://1prime.ru/20250614/iran-858492639.html
Иран отказался заранее извещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере
Иран отказался заранее извещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере - 14.06.2025, ПРАЙМ
Иран отказался заранее извещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере
Иран из-за ударов Израиля более не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T23:06+0300
2025-06-14T23:06+0300
2025-06-14T23:17+0300
иран
атомная энергетика
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/82718/76/827187688_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_bcf83832634196de303f3cafae098026.jpg
ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Иран из-за ударов Израиля более не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади."Из-за агрессии Израиля против Ирана с этого момента мы не будем заранее говорить МАГАТЭ о мерах в ядерной сфере", - приводит его слова телеканал SNN.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
https://1prime.ru/20250614/iran-858488157.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82718/76/827187688_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_4cef03f4fc1137cfc27a3d5d99f1e2ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, атомная энергетика, магатэ
ИРАН, атомная энергетика, МАГАТЭ
Иран отказался заранее извещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере
МИД Ирана: Тегеран не будет заранее оповещать МАГАТЭ о действиях в ядерной сфере
ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Иран из-за ударов Израиля более не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
"Из-за агрессии Израиля против Ирана с этого момента мы не будем заранее говорить МАГАТЭ о мерах в ядерной сфере", - приводит его слова телеканал SNN.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
В иранском Бушере, где расположена АЭС, поднимается столб дыма, пишут СМИ