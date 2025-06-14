https://1prime.ru/20250614/iran-858492639.html

Иран отказался заранее извещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере

Иран отказался заранее извещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере - 14.06.2025, ПРАЙМ

Иран отказался заранее извещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере

Иран из-за ударов Израиля более не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T23:06+0300

2025-06-14T23:06+0300

2025-06-14T23:17+0300

иран

атомная энергетика

магатэ

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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Иран из-за ударов Израиля более не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади."Из-за агрессии Израиля против Ирана с этого момента мы не будем заранее говорить МАГАТЭ о мерах в ядерной сфере", - приводит его слова телеканал SNN.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

https://1prime.ru/20250614/iran-858488157.html

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иран, атомная энергетика, магатэ