https://1prime.ru/20250614/iran-858492735.html
Иран запустил ракеты в сторону Израиля, передают СМИ
Иран запустил ракеты в сторону Израиля, передают СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
Иран запустил ракеты в сторону Израиля, передают СМИ
Иран запустил ракеты в сторону Израиля, передает иранское госагентство Fars. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T23:21+0300
2025-06-14T23:21+0300
2025-06-14T23:15+0300
иран
ракетные удары
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ТЕГЕРАН, 14 июн – ПРАЙМ. Иран запустил ракеты в сторону Израиля, передает иранское госагентство Fars."Иран начал запуск ракет из Тегерана по территории Израиля", - говорится в сообщении агентства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Также ударам подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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иран, ракетные удары
Иран запустил ракеты в сторону Израиля, передают СМИ
Fars: Иран запустил ракеты в сторону Израиля
ТЕГЕРАН, 14 июн – ПРАЙМ. Иран запустил ракеты в сторону Израиля, передает иранское госагентство Fars.
"Иран начал запуск ракет из Тегерана по территории Израиля", - говорится в сообщении агентства.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Также ударам подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Тегеран скоро нанесет разрушительные удары по Израилю, сообщило ТВ Ирана