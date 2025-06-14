https://1prime.ru/20250614/iran-858493158.html
Тегеран начал новую волну атак на Израиль, сообщили СМИ
Тегеран начал новую волну атак на Израиль, сообщили СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
Тегеран начал новую волну атак на Израиль, сообщили СМИ
Тегеран в рамках операции "Правдивое обещание 3" начал новую волну атак на Израиль в ответ на удары по Ирану, сообщила гостелерадиокомпания Ирана. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T23:52+0300
2025-06-14T23:52+0300
2025-06-14T23:52+0300
иран
ракетные удары
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Тегеран в рамках операции "Правдивое обещание 3" начал новую волну атак на Израиль в ответ на удары по Ирану, сообщила гостелерадиокомпания Ирана. Она также отметило, что Иран наносит удары при помощи ракет и беспилотников. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
https://1prime.ru/20250614/iran-858491498.html
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иран, ракетные удары
Тегеран начал новую волну атак на Израиль, сообщили СМИ
госТВ Ирана: Тегеран начал новую волну атак на Израиль
ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Тегеран в рамках операции "Правдивое обещание 3" начал новую волну атак на Израиль в ответ на удары по Ирану, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
Она также отметило, что Иран наносит удары при помощи ракет и беспилотников.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Тегеран скоро нанесет разрушительные удары по Израилю, сообщило ТВ Ирана