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Тегеран начал новую волну атак на Израиль, сообщили СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Тегеран начал новую волну атак на Израиль, сообщили СМИ
Тегеран начал новую волну атак на Израиль, сообщили СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
Тегеран начал новую волну атак на Израиль, сообщили СМИ
Тегеран в рамках операции "Правдивое обещание 3" начал новую волну атак на Израиль в ответ на удары по Ирану, сообщила гостелерадиокомпания Ирана. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T23:52+0300
2025-06-14T23:52+0300
иран
ракетные удары
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Тегеран в рамках операции "Правдивое обещание 3" начал новую волну атак на Израиль в ответ на удары по Ирану, сообщила гостелерадиокомпания Ирана. Она также отметило, что Иран наносит удары при помощи ракет и беспилотников. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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иран, ракетные удары
ИРАН, ракетные удары
23:52 14.06.2025
 
Тегеран начал новую волну атак на Израиль, сообщили СМИ

госТВ Ирана: Тегеран начал новую волну атак на Израиль

СПРАВКА - Взрывы и пожары на складах боеприпасов в России в 2008-2012 годах
СПРАВКА - Взрывы и пожары на складах боеприпасов в России в 2008-2012 годах
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. Тегеран в рамках операции "Правдивое обещание 3" начал новую волну атак на Израиль в ответ на удары по Ирану, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
Она также отметило, что Иран наносит удары при помощи ракет и беспилотников.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Тегеран скоро нанесет разрушительные удары по Израилю, сообщило ТВ Ирана
Вчера, 21:52
 
ИРАНракетные удары
 
 
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