https://1prime.ru/20250614/izrail-858484053.html

"Плохой знак". Эксперты указали на сходство ролей Израиля и Украины

"Плохой знак". Эксперты указали на сходство ролей Израиля и Украины - 14.06.2025, ПРАЙМ

"Плохой знак". Эксперты указали на сходство ролей Израиля и Украины

Нанеся удар по Ирану, Израиль выступил в роли американских прокси, как и Украина в противостоянии Запада и России. При этом, как и в случае с Киевом, западные... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T16:10+0300

2025-06-14T16:10+0300

2025-06-14T16:13+0300

иран

украина

запад

экспертное мнение

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Нанеся удар по Ирану, Израиль выступил в роли американских прокси, как и Украина в противостоянии Запада и России. При этом, как и в случае с Киевом, западные страны помогать Тель-Авиву будут, но воевать за него не станут. Такое мнение в статье для издания "Военное дело" высказал политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко.Назвав быстрый и мощный ответный удар Ирана на израильскую атаку "очень плохим знаком" для Израиля, он отметил, что этот ответ говорит о том, что планировщики операции "Восходящий лев" довольно сильно просчитались, поскольку в результате ее проведения Тель-Авиву не удалось в превентивном порядке обезоружить Иран.Это хороший урок для считающих, что с помощью превентивного удара можно настолько обезоружить противника, что тот не сможет нанести ответный удар, подчеркнул Ищенко.Он считает, что Израиль, атаковав Иран, сыграл роль "тех же американских прокси", что и Украина в войне западных стран против Российской Федерации."Как и в случае с Украиной, помогать Израилю Запад будет, воевать за него - нет", - отметил политолог.

https://1prime.ru/20250610/patriot-858364316.html

иран

украина

запад

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иран, украина, запад, экспертное мнение