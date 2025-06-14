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СМИ узнали, в какие сроки Израиль рассчитывает закончить конфликт с Ираном - 14.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали, в какие сроки Израиль рассчитывает закончить конфликт с Ираном
СМИ узнали, в какие сроки Израиль рассчитывает закончить конфликт с Ираном - 14.06.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, в какие сроки Израиль рассчитывает закончить конфликт с Ираном
Израильские чиновники полагают, что при нынешнем темпе Израиль может завершить боевые действия против Ирана "за считанные дни", сообщает корреспондент Fox News... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T22:47+0300
2025-06-14T22:47+0300
конфликт
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Израильские чиновники полагают, что при нынешнем темпе Израиль может завершить боевые действия против Ирана "за считанные дни", сообщает корреспондент Fox News Трей Йингст со ссылкой на высокопоставленного сотрудника израильских разведслужб. "Я думаю, мы сможем это завершить за несколько дней... Хорошо, что США на нашей стороне", - приводит корреспондент его слова в публикации на своей странице в соцсети X. Собеседник телеканала подчеркнул, что Израиль и США "действуют в полной координации друг с другом", но отказался уточнить, в чем именно она проявляется.
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конфликт, иран
конфликт, ИРАН
22:47 14.06.2025
 
СМИ узнали, в какие сроки Израиль рассчитывает закончить конфликт с Ираном

FN: Израиль считает, что сможет завершить конфликт с Ираном "за считанные дни"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Израильские чиновники полагают, что при нынешнем темпе Израиль может завершить боевые действия против Ирана "за считанные дни", сообщает корреспондент Fox News Трей Йингст со ссылкой на высокопоставленного сотрудника израильских разведслужб.
"Я думаю, мы сможем это завершить за несколько дней... Хорошо, что США на нашей стороне", - приводит корреспондент его слова в публикации на своей странице в соцсети X.
Собеседник телеканала подчеркнул, что Израиль и США "действуют в полной координации друг с другом", но отказался уточнить, в чем именно она проявляется.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Тегеран скоро нанесет разрушительные удары по Израилю, сообщило ТВ Ирана
21:52
 
конфликтИРАН
 
 
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