https://1prime.ru/20250614/izrail-858492255.html

СМИ узнали, в какие сроки Израиль рассчитывает закончить конфликт с Ираном

СМИ узнали, в какие сроки Израиль рассчитывает закончить конфликт с Ираном - 14.06.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, в какие сроки Израиль рассчитывает закончить конфликт с Ираном

Израильские чиновники полагают, что при нынешнем темпе Израиль может завершить боевые действия против Ирана "за считанные дни", сообщает корреспондент Fox News... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T22:47+0300

2025-06-14T22:47+0300

2025-06-14T22:47+0300

конфликт

иран

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Израильские чиновники полагают, что при нынешнем темпе Израиль может завершить боевые действия против Ирана "за считанные дни", сообщает корреспондент Fox News Трей Йингст со ссылкой на высокопоставленного сотрудника израильских разведслужб. "Я думаю, мы сможем это завершить за несколько дней... Хорошо, что США на нашей стороне", - приводит корреспондент его слова в публикации на своей странице в соцсети X. Собеседник телеканала подчеркнул, что Израиль и США "действуют в полной координации друг с другом", но отказался уточнить, в чем именно она проявляется.

https://1prime.ru/20250614/iran-858491498.html

иран

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт, иран