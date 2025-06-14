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Депутат Рады раскрыл, какой сюрприз получил Киев на День России

Депутат Рады раскрыл, какой сюрприз получил Киев на День России - 14.06.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады раскрыл, какой сюрприз получил Киев на День России

На Украине поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России вызвало волну критики, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский."После того, как... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T09:08+0300

2025-06-14T09:08+0300

2025-06-14T09:08+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. На Украине поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России вызвало волну критики, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский."После того, как Рубио поздравил россиян с Днем России, у нас тут страшный вой - нас предали!" — написал он в своем Telegram-канале.По мнению депутата, если отношения между Вашингтоном и Москвой будут и дальше улучшаться и страны возобновят деловые связи, то примеру США последует и Европа.В четверг Рубио поздравил россиян с Днем России. Он также подтвердил намерение Вашингтона сотрудничать с Москвой для разрешения конфликта с Киевом и выразил надежду, что это приведет к более выгодным отношениям между государствами.

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