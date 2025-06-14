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Депутат Рады раскрыл, какой сюрприз получил Киев на День России - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Депутат Рады раскрыл, какой сюрприз получил Киев на День России
Депутат Рады раскрыл, какой сюрприз получил Киев на День России - 14.06.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады раскрыл, какой сюрприз получил Киев на День России
На Украине поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России вызвало волну критики, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский."После того, как... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T09:08+0300
2025-06-14T09:08+0300
политика
москва
марко рубио
рада
киев
сша
общество
россия
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. На Украине поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России вызвало волну критики, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский."После того, как Рубио поздравил россиян с Днем России, у нас тут страшный вой - нас предали!" — написал он в своем Telegram-канале.По мнению депутата, если отношения между Вашингтоном и Москвой будут и дальше улучшаться и страны возобновят деловые связи, то примеру США последует и Европа.В четверг Рубио поздравил россиян с Днем России. Он также подтвердил намерение Вашингтона сотрудничать с Москвой для разрешения конфликта с Киевом и выразил надежду, что это приведет к более выгодным отношениям между государствами.
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москва, марко рубио, рада, киев, сша, общество , россия
Политика, МОСКВА, Марко Рубио, Рада, Киев, США, Общество , РОССИЯ
09:08 14.06.2025
 
Депутат Рады раскрыл, какой сюрприз получил Киев на День России

Дубинский: поздравление россиян от Рубио вызвало возмущение на Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. На Украине поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России вызвало волну критики, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"После того, как Рубио поздравил россиян с Днем России, у нас тут страшный вой - нас предали!" — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, если отношения между Вашингтоном и Москвой будут и дальше улучшаться и страны возобновят деловые связи, то примеру США последует и Европа.

В четверг Рубио поздравил россиян с Днем России. Он также подтвердил намерение Вашингтона сотрудничать с Москвой для разрешения конфликта с Киевом и выразил надежду, что это приведет к более выгодным отношениям между государствами.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
В Кремле отреагировали на поздравление от Рубио с Днем России
12 июня, 17:44
 
ПолитикаМОСКВАМарко РубиоРадаКиевСШАОбществоРОССИЯ
 
 
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