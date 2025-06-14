Депутат Рады раскрыл, какой сюрприз получил Киев на День России
Дубинский: поздравление россиян от Рубио вызвало возмущение на Украине
© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. На Украине поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России вызвало волну критики, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"После того, как Рубио поздравил россиян с Днем России, у нас тут страшный вой - нас предали!" — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, если отношения между Вашингтоном и Москвой будут и дальше улучшаться и страны возобновят деловые связи, то примеру США последует и Европа.
В четверг Рубио поздравил россиян с Днем России. Он также подтвердил намерение Вашингтона сотрудничать с Москвой для разрешения конфликта с Киевом и выразил надежду, что это приведет к более выгодным отношениям между государствами.
"После того, как Рубио поздравил россиян с Днем России, у нас тут страшный вой - нас предали!" — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, если отношения между Вашингтоном и Москвой будут и дальше улучшаться и страны возобновят деловые связи, то примеру США последует и Европа.
В четверг Рубио поздравил россиян с Днем России. Он также подтвердил намерение Вашингтона сотрудничать с Москвой для разрешения конфликта с Киевом и выразил надежду, что это приведет к более выгодным отношениям между государствами.