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Лавров: Россия готова содействовать деэскалации конфликта Израиля и Ирана

Лавров: Россия готова содействовать деэскалации конфликта Израиля и Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ

Лавров: Россия готова содействовать деэскалации конфликта Израиля и Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в субботу подтвердил готовность Москвы содействовать... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T18:05+0300

2025-06-14T18:05+0300

2025-06-14T18:05+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в субботу подтвердил готовность Москвы содействовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между ИРИ и Израилем, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "В продолжение состоявшегося 13 июня телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом с российской стороны вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права. Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении на сайте министерства. Лавров выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате ударов по территории Ирана, заявили в дипведомстве. Лавров и Аракчи договорились продолжать контакты по данной теме, в том числе в связи с ее обсуждением в Совете Безопасности ООН и Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС, отметили в МИД РФ.

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россия, общество , иран, москва, израиль, сергей лавров, владимир путин, масуд пезешкиан, мид, оон, магатэ