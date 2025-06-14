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Лавров: Россия готова содействовать деэскалации конфликта Израиля и Ирана
Лавров: Россия готова содействовать деэскалации конфликта Израиля и Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ
Лавров: Россия готова содействовать деэскалации конфликта Израиля и Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в субботу подтвердил готовность Москвы содействовать... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T18:05+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в субботу подтвердил готовность Москвы содействовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между ИРИ и Израилем, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "В продолжение состоявшегося 13 июня телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом с российской стороны вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права. Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении на сайте министерства. Лавров выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате ударов по территории Ирана, заявили в дипведомстве. Лавров и Аракчи договорились продолжать контакты по данной теме, в том числе в связи с ее обсуждением в Совете Безопасности ООН и Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС, отметили в МИД РФ.
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Политика, РОССИЯ, Общество , ИРАН, МОСКВА, ИЗРАИЛЬ, Сергей Лавров, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, МИД, ООН, МАГАТЭ
Лавров: Россия готова содействовать деэскалации конфликта Израиля и Ирана
Лавров: Россия готова содействовать усилиям по деэскалации конфликта Израиля и Ирана
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в субботу подтвердил готовность Москвы содействовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между ИРИ и Израилем, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В продолжение состоявшегося 13 июня телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом с российской стороны вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права. Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Лавров выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате ударов по территории Ирана, заявили в дипведомстве.
Лавров и Аракчи договорились продолжать контакты по данной теме, в том числе в связи с ее обсуждением в Совете Безопасности ООН и Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС, отметили в МИД РФ.
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