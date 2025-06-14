https://1prime.ru/20250614/likhachev-858480191.html

Лихачев раскрыл подробности нового проекта АЭС в Казахстане

Лихачев раскрыл подробности нового проекта АЭС в Казахстане - 14.06.2025, ПРАЙМ

Лихачев раскрыл подробности нового проекта АЭС в Казахстане

АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии, заявил генеральный директор... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T13:41+0300

2025-06-14T13:41+0300

2025-06-14T13:52+0300

энергетика

мировая экономика

казахстан

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Казахстан выбрал "Росатом" лидером международного консорциума по строительству АЭС в республике."Мы приветствуем решение Казахстана о начале реализации проекта строительства атомной электростанции. Результатом станет сооружение АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении "Росатома"."Впереди предстоит еще очень много работы, и мы искренне рассчитываем на помощь и поддержку со стороны руководства России и Казахстана", - отметил Лихачев.По словам Лихачева, российские реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+" сочетают проверенные временем инженерные решения с новейшими системами активной и пассивной защиты, разработанными в строгом соответствии с международными стандартами безопасности. "Реакторы ВВЭР-1200 уже работают в России и за её пределами – четыре блока в России и два блока в Беларуси, эту технологию также выбрали наши партнеры в Венгрии, Египте, Турции, Бангладеш и Китае", - пояснил Лихачев."Стоит особо отметить, что при реализации международных проектов "Росатом" всегда опирается на широкую кооперацию с зарубежными поставщиками, что позволяет использовать наиболее современные и адаптированные под условия заказчика технические решения", - подчеркнул глава "Росатома".

https://1prime.ru/20250614/aes-858477099.html

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мировая экономика, казахстан, алексей лихачев, росатом