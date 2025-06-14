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Лихачев раскрыл подробности нового проекта АЭС в Казахстане - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Лихачев раскрыл подробности нового проекта АЭС в Казахстане
Лихачев раскрыл подробности нового проекта АЭС в Казахстане - 14.06.2025, ПРАЙМ
Лихачев раскрыл подробности нового проекта АЭС в Казахстане
АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии, заявил генеральный директор... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T13:41+0300
2025-06-14T13:52+0300
энергетика
мировая экономика
казахстан
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Казахстан выбрал "Росатом" лидером международного консорциума по строительству АЭС в республике."Мы приветствуем решение Казахстана о начале реализации проекта строительства атомной электростанции. Результатом станет сооружение АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении "Росатома"."Впереди предстоит еще очень много работы, и мы искренне рассчитываем на помощь и поддержку со стороны руководства России и Казахстана", - отметил Лихачев.По словам Лихачева, российские реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+" сочетают проверенные временем инженерные решения с новейшими системами активной и пассивной защиты, разработанными в строгом соответствии с международными стандартами безопасности. "Реакторы ВВЭР-1200 уже работают в России и за её пределами – четыре блока в России и два блока в Беларуси, эту технологию также выбрали наши партнеры в Венгрии, Египте, Турции, Бангладеш и Китае", - пояснил Лихачев."Стоит особо отметить, что при реализации международных проектов "Росатом" всегда опирается на широкую кооперацию с зарубежными поставщиками, что позволяет использовать наиболее современные и адаптированные под условия заказчика технические решения", - подчеркнул глава "Росатома".
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мировая экономика, казахстан, алексей лихачев, росатом
Энергетика, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Алексей Лихачев, Росатом
13:41 14.06.2025 (обновлено: 13:52 14.06.2025)
 
Лихачев раскрыл подробности нового проекта АЭС в Казахстане

Лихачев: АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному проекту

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Казахстан выбрал "Росатом" лидером международного консорциума по строительству АЭС в республике.
"Мы приветствуем решение Казахстана о начале реализации проекта строительства атомной электростанции. Результатом станет сооружение АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении "Росатома".
"Впереди предстоит еще очень много работы, и мы искренне рассчитываем на помощь и поддержку со стороны руководства России и Казахстана", - отметил Лихачев.
По словам Лихачева, российские реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+" сочетают проверенные временем инженерные решения с новейшими системами активной и пассивной защиты, разработанными в строгом соответствии с международными стандартами безопасности. "Реакторы ВВЭР-1200 уже работают в России и за её пределами – четыре блока в России и два блока в Беларуси, эту технологию также выбрали наши партнеры в Венгрии, Египте, Турции, Бангладеш и Китае", - пояснил Лихачев.
"Стоит особо отметить, что при реализации международных проектов "Росатом" всегда опирается на широкую кооперацию с зарубежными поставщиками, что позволяет использовать наиболее современные и адаптированные под условия заказчика технические решения", - подчеркнул глава "Росатома".
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане
09:41
 
ЭнергетикаМировая экономикаКАЗАХСТАНАлексей ЛихачевРосатом
 
 
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