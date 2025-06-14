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Лукашенко пообещал "поснимать головы" за падеж скота - 14.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Лукашенко пообещал "поснимать головы" за падеж скота
Лукашенко пообещал "поснимать головы" за падеж скота - 14.06.2025, ПРАЙМ
Лукашенко пообещал "поснимать головы" за падеж скота
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения города Волковыска Гродненской области заявил, что будет строго наказывать за падеж скота, видео с... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T17:16+0300
2025-06-14T17:16+0300
экономика
белоруссия
минск
александр лукашенко
мировая экономика
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МИНСК, 14 июн - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения города Волковыска Гродненской области заявил, что будет строго наказывать за падеж скота, видео с его заявлением опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого". Президента Белоруссии проинформировали, что в районе отмечается снижение производства говядины и свинины. Что касается говядины, то поголовье скота недоукомплектовано, его закупали в других областях, при этом падеж скота здесь существенно снизился, сообщил один из руководителей района. "Если у тебя в Могилеве гибнет скот, то отдай ему. Хорошо, не отдай, а продай", - обратился Лукашенко к вице-премьеру Юрию Шулейко, отвечающему за сельское хозяйство. "Упаси бог, я вам сделаю замечание, что у вас где-то падеж, а, как у него (в Волковыском районе - ред.), есть свободные места для откорма. Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите. Забрали - и отвезли в хорошее хозяйство, пусть откармливают. Там наверняка вообще не будет падежа", - сказал президент. Лукашенко в конце мая на совещании с руководством правительства заявил, что падеж скота в Белоруссии достиг исторического максимума, это разрушает животноводческую отрасль. Он подчеркнул, что подобное недопустимо, и выразил мнение, что за такое кто-то должен нести уголовную ответственность.
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белоруссия, минск, александр лукашенко, мировая экономика
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко, Мировая экономика
17:16 14.06.2025
 
Лукашенко пообещал "поснимать головы" за падеж скота

Лукашенко заявил, что будет строго наказывать за падеж скота в Гродненской области

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МИНСК, 14 июн - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения города Волковыска Гродненской области заявил, что будет строго наказывать за падеж скота, видео с его заявлением опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".
Президента Белоруссии проинформировали, что в районе отмечается снижение производства говядины и свинины. Что касается говядины, то поголовье скота недоукомплектовано, его закупали в других областях, при этом падеж скота здесь существенно снизился, сообщил один из руководителей района.
"Если у тебя в Могилеве гибнет скот, то отдай ему. Хорошо, не отдай, а продай", - обратился Лукашенко к вице-премьеру Юрию Шулейко, отвечающему за сельское хозяйство.
"Упаси бог, я вам сделаю замечание, что у вас где-то падеж, а, как у него (в Волковыском районе - ред.), есть свободные места для откорма. Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите. Забрали - и отвезли в хорошее хозяйство, пусть откармливают. Там наверняка вообще не будет падежа", - сказал президент.
Лукашенко в конце мая на совещании с руководством правительства заявил, что падеж скота в Белоруссии достиг исторического максимума, это разрушает животноводческую отрасль. Он подчеркнул, что подобное недопустимо, и выразил мнение, что за такое кто-то должен нести уголовную ответственность.
Картофель
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ЭкономикаБЕЛОРУССИЯМИНСКАлександр ЛукашенкоМировая экономика
 
 
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