https://1prime.ru/20250614/makron-858490193.html

Макрон рассказал о своем разговоре с президентом Ирана

Макрон рассказал о своем разговоре с президентом Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ

Макрон рассказал о своем разговоре с президентом Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поговорил со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом и призвал его вернуться за стол переговоров для... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T20:18+0300

2025-06-14T20:18+0300

2025-06-14T20:18+0300

политика

эммануэль макрон

масуд пезешкиан

переговоры

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поговорил со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом и призвал его вернуться за стол переговоров для достижения сделки, а также выразил готовность внести свой вклад в этом направлении.Французский лидер также попросил, чтобы активы и граждане Франции в Иране и регионе не подвергались нападениям, и призвал к сдержанности, чтобы избежать эскалации."Иранская ядерная проблема серьезна: ее нужно решить путем переговоров. Поэтому я призвал президента Пезешкиана как можно скорее вернуться за стол переговоров для достижения соглашения - это единственный возможный способ разрядить ситуацию. Мы готовы внести свой вклад и приложить все усилия, чтобы достичь этой цели", - написал Макрон на своей странице в соцсети X.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

https://1prime.ru/20250613/makron-858470192.html

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эммануэль макрон, масуд пезешкиан, переговоры