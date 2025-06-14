Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию - 14.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250614/manturov-858477791.html
Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию
Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию - 14.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию
Россия при определенных обстоятельствах не будет против появления иностранных конкурентов при закреплении на рынке отечественного производителя, заявил в... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T10:14+0300
2025-06-14T10:15+0300
экономика
россия
бизнес
рф
москва
санкт-петербург
денис мантуров
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84086/41/840864138_0:194:2949:1853_1920x0_80_0_0_77dd2c3d040abf0223b2863e5c116797.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Россия при определенных обстоятельствах не будет против появления иностранных конкурентов при закреплении на рынке отечественного производителя, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "Там, где российский производитель уже закрепился и имеет существенную долю (на рынке - ред.), то при определенных обстоятельствах мы не будем возражать против появления иностранного конкурента, который будет производить эту продукцию с высокой добавленной стоимостью на российском рынке", — сказал Мантуров. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250606/manturov-858281301.html
рф
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84086/41/840864138_111:0:2838:2045_1920x0_80_0_0_74b9c78283c669e0c04e46d4bbc5c84a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, москва, санкт-петербург, денис мантуров, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Денис Мантуров, Владимир Путин
10:14 14.06.2025 (обновлено: 10:15 14.06.2025)
 
Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию

Мантуров: РФ не против появления иностранных конкурентов при упрочении отечественных фирм

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Россия при определенных обстоятельствах не будет против появления иностранных конкурентов при закреплении на рынке отечественного производителя, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025).
"Там, где российский производитель уже закрепился и имеет существенную долю (на рынке - ред.), то при определенных обстоятельствах мы не будем возражать против появления иностранного конкурента, который будет производить эту продукцию с высокой добавленной стоимостью на российском рынке", — сказал Мантуров.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Интервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
Мантуров назвал фактор конкурентоспособности в космосе
6 июня, 17:11
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГДенис МантуровВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала