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Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию

Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию - 14.06.2025, ПРАЙМ

Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию

Россия при определенных обстоятельствах не будет против появления иностранных конкурентов при закреплении на рынке отечественного производителя, заявил в... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T10:14+0300

2025-06-14T10:14+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Россия при определенных обстоятельствах не будет против появления иностранных конкурентов при закреплении на рынке отечественного производителя, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "Там, где российский производитель уже закрепился и имеет существенную долю (на рынке - ред.), то при определенных обстоятельствах мы не будем возражать против появления иностранного конкурента, который будет производить эту продукцию с высокой добавленной стоимостью на российском рынке", — сказал Мантуров. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, бизнес, рф, москва, санкт-петербург, денис мантуров, владимир путин