https://1prime.ru/20250614/mironov-858475433.html

Миронов предложил ввести три знака степени "Почетный донор России"

Миронов предложил ввести три знака степени "Почетный донор России" - 14.06.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил ввести три знака степени "Почетный донор России"

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T06:21+0300

2025-06-14T06:21+0300

2025-06-14T06:21+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести три знака степени "Почетный донор России", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. "Уважаемый Михаил Владимирович, прошу Вас рассмотреть возможность реализации указанной инициативы и представить позицию правительства Российской Федерации по вопросу закрепления ступенчатой системы знака "Почётный донор России", - говорится в письме. Предлагается следующая иерархия: первая ступень - за 120 донаций, вторая ступень - за 80, третья ступень присваивается по действующей норме за 40 донаций крови или 60 донаций плазмы. Миронов сообщил, что подобная система существовала в СССР, но с более низкими порогами, благодаря чему в ряды почётных доноров тогда ежегодно входили десятки тысяч граждан. В документе отмечается, что многоступенчатая шкала символических поощрений увеличивает вероятность повторных донаций примерно в полтора раза и помогает удерживать мотивацию в течение многих лет - каждый новый уровень признания усиливает у добровольца ощущение личного вклада в здоровье нации и побуждает его продолжать сдачу крови даже после получения предыдущей степени знака. "Около 35% наших граждан участвуют в донорстве крови, а по опросам, каждый второй молодой россиянин до 35 лет готов присоединиться к донорскому движению при наличии четких стимулов и информационной поддержки", - заявил Миронов РИА Новости. Лидер партии также рассказал, что сам всю сознательную жизнь регулярно сдает кровь и имеет знак "Почетного донора СССР". Но, по его словам, нередко бывает так, что после получения этого звания мотивация и активность доноров снижается, ведь дальше никаких поощрений не предусмотрено. "Введение ступенчатой модели послужит мотивации добровольцев и более активному вовлечению граждан, в том числе молодежи в донорское движение", - подчеркнул политик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , сергей миронов, михаил мишустин