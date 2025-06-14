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Миронов предложил ввести три знака степени "Почетный донор России" - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Миронов предложил ввести три знака степени "Почетный донор России"
Миронов предложил ввести три знака степени "Почетный донор России" - 14.06.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил ввести три знака степени "Почетный донор России"
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T06:21+0300
2025-06-14T06:21+0300
бизнес
россия
общество
сергей миронов
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести три знака степени "Почетный донор России", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. "Уважаемый Михаил Владимирович, прошу Вас рассмотреть возможность реализации указанной инициативы и представить позицию правительства Российской Федерации по вопросу закрепления ступенчатой системы знака "Почётный донор России", - говорится в письме. Предлагается следующая иерархия: первая ступень - за 120 донаций, вторая ступень - за 80, третья ступень присваивается по действующей норме за 40 донаций крови или 60 донаций плазмы. Миронов сообщил, что подобная система существовала в СССР, но с более низкими порогами, благодаря чему в ряды почётных доноров тогда ежегодно входили десятки тысяч граждан. В документе отмечается, что многоступенчатая шкала символических поощрений увеличивает вероятность повторных донаций примерно в полтора раза и помогает удерживать мотивацию в течение многих лет - каждый новый уровень признания усиливает у добровольца ощущение личного вклада в здоровье нации и побуждает его продолжать сдачу крови даже после получения предыдущей степени знака. "Около 35% наших граждан участвуют в донорстве крови, а по опросам, каждый второй молодой россиянин до 35 лет готов присоединиться к донорскому движению при наличии четких стимулов и информационной поддержки", - заявил Миронов РИА Новости. Лидер партии также рассказал, что сам всю сознательную жизнь регулярно сдает кровь и имеет знак "Почетного донора СССР". Но, по его словам, нередко бывает так, что после получения этого звания мотивация и активность доноров снижается, ведь дальше никаких поощрений не предусмотрено. "Введение ступенчатой модели послужит мотивации добровольцев и более активному вовлечению граждан, в том числе молодежи в донорское движение", - подчеркнул политик.
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бизнес, россия, общество , сергей миронов, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Сергей Миронов, Михаил Мишустин
06:21 14.06.2025
 
Миронов предложил ввести три знака степени "Почетный донор России"

Миронов предложил ввести три знака степени "Почетный донор России"

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести три знака степени "Почетный донор России", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови.
"Уважаемый Михаил Владимирович, прошу Вас рассмотреть возможность реализации указанной инициативы и представить позицию правительства Российской Федерации по вопросу закрепления ступенчатой системы знака "Почётный донор России", - говорится в письме.
Предлагается следующая иерархия: первая ступень - за 120 донаций, вторая ступень - за 80, третья ступень присваивается по действующей норме за 40 донаций крови или 60 донаций плазмы. Миронов сообщил, что подобная система существовала в СССР, но с более низкими порогами, благодаря чему в ряды почётных доноров тогда ежегодно входили десятки тысяч граждан.
В документе отмечается, что многоступенчатая шкала символических поощрений увеличивает вероятность повторных донаций примерно в полтора раза и помогает удерживать мотивацию в течение многих лет - каждый новый уровень признания усиливает у добровольца ощущение личного вклада в здоровье нации и побуждает его продолжать сдачу крови даже после получения предыдущей степени знака.
"Около 35% наших граждан участвуют в донорстве крови, а по опросам, каждый второй молодой россиянин до 35 лет готов присоединиться к донорскому движению при наличии четких стимулов и информационной поддержки", - заявил Миронов РИА Новости.
Лидер партии также рассказал, что сам всю сознательную жизнь регулярно сдает кровь и имеет знак "Почетного донора СССР". Но, по его словам, нередко бывает так, что после получения этого звания мотивация и активность доноров снижается, ведь дальше никаких поощрений не предусмотрено.
"Введение ступенчатой модели послужит мотивации добровольцев и более активному вовлечению граждан, в том числе молодежи в донорское движение", - подчеркнул политик.
 
БизнесРОССИЯОбществоСергей МироновМихаил Мишустин
 
 
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