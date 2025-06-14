https://1prime.ru/20250614/mkad-858474000.html
На внутренней стороне 27 километра МКАД восстановили движение
На внутренней стороне 27 километра МКАД восстановили движение - 14.06.2025, ПРАЙМ
На внутренней стороне 27 километра МКАД восстановили движение
Движение восстановлено после ДТП с несколькими автомобилями на внутренней стороне 27 километра МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T00:56+0300
2025-06-14T00:56+0300
2025-06-14T00:56+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858474000.jpg?1749851784
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Движение восстановлено после ДТП с несколькими автомобилями на внутренней стороне 27 километра МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее ведомством сообщалось, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 27 километра МКАД в Москве. Движение было затруднено на 2,5 километра в районе ДТП.
"Движение на внутренней стороне 27 километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва
На внутренней стороне 27 километра МКАД восстановили движение
На внутренней стороне 27 километра МКАД восстановили движение после ДТП
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Движение восстановлено после ДТП с несколькими автомобилями на внутренней стороне 27 километра МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее ведомством сообщалось, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 27 километра МКАД в Москве. Движение было затруднено на 2,5 километра в районе ДТП.
"Движение на внутренней стороне 27 километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.