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На внутренней стороне 27 километра МКАД восстановили движение

На внутренней стороне 27 километра МКАД восстановили движение - 14.06.2025, ПРАЙМ

На внутренней стороне 27 километра МКАД восстановили движение

Движение восстановлено после ДТП с несколькими автомобилями на внутренней стороне 27 километра МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T00:56+0300

2025-06-14T00:56+0300

2025-06-14T00:56+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Движение восстановлено после ДТП с несколькими автомобилями на внутренней стороне 27 километра МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее ведомством сообщалось, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 27 километра МКАД в Москве. Движение было затруднено на 2,5 километра в районе ДТП. "Движение на внутренней стороне 27 километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва