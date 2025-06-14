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МВД назвало сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты

МВД назвало сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты - 14.06.2025, ПРАЙМ

МВД назвало сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты

Онлайн-покупки и инвестиции стали самыми популярными сферами для мошенников при создании фишинговых ресурсов, предупреждает управление по организации борьбы с... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T11:15+0300

2025-06-14T11:15+0300

2025-06-14T11:17+0300

мошенничество

технологии

финансы

россия

мвд

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Онлайн-покупки и инвестиции стали самыми популярными сферами для мошенников при создании фишинговых ресурсов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Предлагаем ознакомиться с нашим вторым дайджестом фишинговых ресурсов, направленных киберполицией на блокировку. Лидер нашего антирейтинга изменился, в этот раз это онлайн-покупки (35%). На втором месте (33%) – инвестиционное мошенничество", - говорится в материалах ведомства. В материалах ведомства отмечается, что в сфере онлайн-покупок заметна сезонность: значительное количество поддельных ресурсов предлагали пиломатериалы и готовые беседки. Кроме того, мошенники продавали музыкальные инструменты, табачную продукцию, автозапчасти и брендовую одежду. Продажа несуществующих iPhone 16 Pro Max также присутствует. По словам правоохранителей, максимальный ущерб от инвестиционного мошенничества составил 11,4 миллионов рублей под предлогом "инвестиций в биржу", а также попытки выдать себя за сотрудников Московской биржи. По материалам ведомства третье место заняли фишинговые сайты с предложением интим-услуг (16%). На четвертом - фальшивые услуги (13%). В данной категории чаще всего встречались предложения аренды жилья, что связано с периодом отпусков, и продажа билетов в несуществующие театры. Правоохранители отмечают, что самое примечательное из прочих схем (3%) – ресурс, представлявшийся платформой для оценки товаров на популярных маркетплейсах и использовавшийся в мошеннических схемах в сфере трудоустройства. Уточняется, что доступ ко всем ресурсам прекращен, но мошенники активно создают новые.

https://1prime.ru/20250614/moshennik-858476764.html

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технологии, финансы, россия, мвд