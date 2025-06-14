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МВД назвало сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты - 14.06.2025, ПРАЙМ
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МВД назвало сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты
МВД назвало сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты - 14.06.2025, ПРАЙМ
МВД назвало сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты
Онлайн-покупки и инвестиции стали самыми популярными сферами для мошенников при создании фишинговых ресурсов, предупреждает управление по организации борьбы с... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T11:15+0300
2025-06-14T11:17+0300
мошенничество
технологии
финансы
россия
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Онлайн-покупки и инвестиции стали самыми популярными сферами для мошенников при создании фишинговых ресурсов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Предлагаем ознакомиться с нашим вторым дайджестом фишинговых ресурсов, направленных киберполицией на блокировку. Лидер нашего антирейтинга изменился, в этот раз это онлайн-покупки (35%). На втором месте (33%) – инвестиционное мошенничество", - говорится в материалах ведомства. В материалах ведомства отмечается, что в сфере онлайн-покупок заметна сезонность: значительное количество поддельных ресурсов предлагали пиломатериалы и готовые беседки. Кроме того, мошенники продавали музыкальные инструменты, табачную продукцию, автозапчасти и брендовую одежду. Продажа несуществующих iPhone 16 Pro Max также присутствует. По словам правоохранителей, максимальный ущерб от инвестиционного мошенничества составил 11,4 миллионов рублей под предлогом "инвестиций в биржу", а также попытки выдать себя за сотрудников Московской биржи. По материалам ведомства третье место заняли фишинговые сайты с предложением интим-услуг (16%). На четвертом - фальшивые услуги (13%). В данной категории чаще всего встречались предложения аренды жилья, что связано с периодом отпусков, и продажа билетов в несуществующие театры. Правоохранители отмечают, что самое примечательное из прочих схем (3%) – ресурс, представлявшийся платформой для оценки товаров на популярных маркетплейсах и использовавшийся в мошеннических схемах в сфере трудоустройства. Уточняется, что доступ ко всем ресурсам прекращен, но мошенники активно создают новые.
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технологии, финансы, россия, мвд
Мошенничество, Технологии, Финансы, РОССИЯ, МВД
11:15 14.06.2025 (обновлено: 11:17 14.06.2025)
 
МВД назвало сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты

МВД: онлайн-покупки и инвестиции стали самыми популярными сферами для фишинга

© fotolia.com / Santiago Cornejo Оплата товаров в интернет-магазине
Оплата товаров в интернет-магазине - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© fotolia.com / Santiago Cornejo
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Онлайн-покупки и инвестиции стали самыми популярными сферами для мошенников при создании фишинговых ресурсов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Предлагаем ознакомиться с нашим вторым дайджестом фишинговых ресурсов, направленных киберполицией на блокировку. Лидер нашего антирейтинга изменился, в этот раз это онлайн-покупки (35%). На втором месте (33%) – инвестиционное мошенничество", - говорится в материалах ведомства.
В материалах ведомства отмечается, что в сфере онлайн-покупок заметна сезонность: значительное количество поддельных ресурсов предлагали пиломатериалы и готовые беседки. Кроме того, мошенники продавали музыкальные инструменты, табачную продукцию, автозапчасти и брендовую одежду. Продажа несуществующих iPhone 16 Pro Max также присутствует.
По словам правоохранителей, максимальный ущерб от инвестиционного мошенничества составил 11,4 миллионов рублей под предлогом "инвестиций в биржу", а также попытки выдать себя за сотрудников Московской биржи.
По материалам ведомства третье место заняли фишинговые сайты с предложением интим-услуг (16%).
На четвертом - фальшивые услуги (13%). В данной категории чаще всего встречались предложения аренды жилья, что связано с периодом отпусков, и продажа билетов в несуществующие театры.
Правоохранители отмечают, что самое примечательное из прочих схем (3%) – ресурс, представлявшийся платформой для оценки товаров на популярных маркетплейсах и использовавшийся в мошеннических схемах в сфере трудоустройства.
Уточняется, что доступ ко всем ресурсам прекращен, но мошенники активно создают новые.
Мужчина перед монитором компьютера - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Эксперт рассказала, как мошенники терпят фиаско при попытке украсть деньги
09:27
 
МошенничествоТехнологииФинансыРОССИЯМВД
 
 
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