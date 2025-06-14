https://1prime.ru/20250614/ndtv-858478778.html

На месте крушения самолета Air India нашли второй черный ящик

На месте крушения самолета Air India нашли второй черный ящик - 14.06.2025, ПРАЙМ

На месте крушения самолета Air India нашли второй черный ящик

Второй бортовой самописец самолета Boeing 787-8 авиакомпании Air India, при крушении которого в городе Ахмедабад в индийском штате Гуджарат погибли, по... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T11:34+0300

2025-06-14T11:34+0300

2025-06-14T11:34+0300

происшествия

общество

индия

air india

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БАНГКОК, 14 июн – ПРАЙМ. Второй бортовой самописец самолета Boeing 787-8 авиакомпании Air India, при крушении которого в городе Ахмедабад в индийском штате Гуджарат погибли, по последним данным, 274 человека, найден на месте катастрофы. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV в выпуске новостей. "Важнейшая новость, конечно, это то, что "черный ящик", электронное цифровое устройство, записывающие данные о полете самолета и работе систем, найдено на месте катастрофы. Теперь мы все скоро узнаем, что именно произошло с самолетом, почему он разбился", - заявили дикторы телеканала в новостном выпуске, уточнив, что устройство было обнаружено в ночь на субботу. Телеканал также показал видео с места падения лайнера. В пятницу телеканал сообщал об обнаружении первого из двух "черных ящиков" самолета Air India, бортового речевого самописца, автоматически записывающего звуки речи, в том числе переговоры экипажа с землей и обмен фразами между членами экипажа в пилотской кабине самолета. В субботу телеканал также сообщает, что в Дели в этот день проходит совещание высокого уровня по организационным вопросам расследования катастрофы под председательством министра гражданской авиации Индии, после которого члены созданного правительством комитета по расследованию трагедии прибудут в Ахмедабад. На месте катастрофы уже работают специалисты Генерального директората гражданской авиации Индии и индийской службы расследования авиационных происшествий, говорится в сообщении NDTV. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди.

https://1prime.ru/20250612/samolet-858434795.html

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общество , индия, air india