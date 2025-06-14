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Нетаньяху заявил, что Иран планировал передать ядерное оружие террористам - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Нетаньяху заявил, что Иран планировал передать ядерное оружие террористам
Нетаньяху заявил, что Иран планировал передать ядерное оружие террористам - 14.06.2025, ПРАЙМ
Нетаньяху заявил, что Иран планировал передать ядерное оружие террористам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран, якобы разрабатывающий ядерное оружие, планировал впоследствии передать его своим "террористическим... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T20:01+0300
2025-06-14T20:01+0300
биньямин нетаньяху
иран
ядерное оружие
террористы
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран, якобы разрабатывающий ядерное оружие, планировал впоследствии передать его своим "террористическим сателлитам", что, по утверждению израильского премьера, создало бы угрозу для всего мира. "По нашим данным, иранский режим планировал передать ядерное оружие, которое они разрабатывают, своим террористическим сателлитам. Это - ядерный терроризм в чистом виде. Угроза всему миру", - заявил Нетаньяху, чьи слова приводит его офис. Он также назвал власти Ирана "тираническим и радикальным режимом" и выразил мнение, что, противостоя ему, Израиль оберегает другие страны. "Обороняя себя, мы защищаем и других: наших арабских соседей, наших друзей по миру, Европу, и, конечно, Соединенные Штаты - которые, в свою очередь, неизменно поддерживают нас. Это миссия, имеющая значение для всего человечества", - подчеркнул Нетаньяху. Израильский премьер также высоко оценил ликвидацию высшего военного руководства Ирана и ведущих иранских технологов, отвечавших, по его словам, за разработку ядерного оружия. Он также отметил, что это еще не конец, пообещав впереди многое. Иран неоднократно отвергал обвинения в якобы разработке им ядерного оружия. Иранская сторона привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Тегеран не собирается производить ядерное оружие, подчеркивал глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в ходе форума "Тегеранский диалог" в мае. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
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биньямин нетаньяху, иран, ядерное оружие, террористы
Биньямин Нетаньяху, ИРАН, ядерное оружие, террористы
20:01 14.06.2025
 
Нетаньяху заявил, что Иран планировал передать ядерное оружие террористам

Нетаньяху: Иран собирался передать ядерное оружие "террористическим сателлитам"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министро Израиля Б. Нетаньяху
Премьер-министро Израиля Б. Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран, якобы разрабатывающий ядерное оружие, планировал впоследствии передать его своим "террористическим сателлитам", что, по утверждению израильского премьера, создало бы угрозу для всего мира.
"По нашим данным, иранский режим планировал передать ядерное оружие, которое они разрабатывают, своим террористическим сателлитам. Это - ядерный терроризм в чистом виде. Угроза всему миру", - заявил Нетаньяху, чьи слова приводит его офис.
Он также назвал власти Ирана "тираническим и радикальным режимом" и выразил мнение, что, противостоя ему, Израиль оберегает другие страны.
"Обороняя себя, мы защищаем и других: наших арабских соседей, наших друзей по миру, Европу, и, конечно, Соединенные Штаты - которые, в свою очередь, неизменно поддерживают нас. Это миссия, имеющая значение для всего человечества", - подчеркнул Нетаньяху.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
СМИ: Трамп заявил Нетаньяху, что США не будут препятствовать Израилю
10:49
Израильский премьер также высоко оценил ликвидацию высшего военного руководства Ирана и ведущих иранских технологов, отвечавших, по его словам, за разработку ядерного оружия. Он также отметил, что это еще не конец, пообещав впереди многое.
Иран неоднократно отвергал обвинения в якобы разработке им ядерного оружия. Иранская сторона привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Тегеран не собирается производить ядерное оружие, подчеркивал глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в ходе форума "Тегеранский диалог" в мае.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
 
Биньямин НетаньяхуИРАНядерное оружиетеррористы
 
 
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