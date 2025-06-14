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В Госдуме предложили отменить бесплатное образование для детей мигрантов

В Госдуме предложили отменить бесплатное образование для детей мигрантов - 14.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили отменить бесплатное образование для детей мигрантов

Следует отменить возможность для детей мигрантов бесплатно обучаться в российских школах, оплатой обучения должны заниматься сами родители, работодатель или... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T16:54+0300

2025-06-14T16:54+0300

2025-06-14T16:54+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Следует отменить возможность для детей мигрантов бесплатно обучаться в российских школах, оплатой обучения должны заниматься сами родители, работодатель или иностранное государство, заявил РИА Новости депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР). "Если сдали тест (на знание русского языка - ред.), готовы учиться, но посмотрите, какой процент из общего числа? Очень небольшой. Почему мы должны с вами оплачивать их обучение? Пусть оплачивают родители, семья, работодатель, посольство, (иностранное - ред.) государство, фонды. Почему мы с вами? А деньги те направить на премию учителям, потому что в любом случае работа с иностранным ребенком - это много дополнительных хлопот и дополнительная нагрузка. Это не только учебная программа, но еще и личное время, чтобы объяснить ребенку, помочь социализироваться", - сказал Нилов. Парламентарий добавил, что эта проблема возникла в связи с тем, что те мигранты, которые получили трудовой патент в РФ, имеют право привезти с собой семью, и все члены семьи имеют право в течение года находиться в России. Нилов уточнил, что, если дети иностранных граждан не будут учиться, то это будет расцениваться, как нарушение порядка воспитания ребенка со стороны родителей, и родители на родине могут понести ответственность за это. "Родители должны передать документы, что ребенок получает образование. Соответственно, они приезжают сюда, а дети мучаются. Сейчас обязательно тестирование (на знание русского языка - ред.), дети сдать тест не могут. Они не знают язык, они не виноваты, 35 лет назад распался Советский Союз. У них в семье не говорят на русском, для них это не родной язык. Зачем мучить ребенка? Пусть едет на родину и на родине обучается и ждет возвращения родителей", - отметил он. По словам парламентария, российская сторона старается помочь - открываются русские школы, приезжают русские театры в другие страны. Кроме того, Нилов отметил, что можно рассмотреть вариант дистанционного обучения для ребенка. "Не нужно мучить иностранных детей, если они не могут, тем более, за наши деньги изыскивать в регионах средства, чтобы их учить сначала языку, чтобы они сдавали тест, а потом учились у нас. Это все получается насильно и сложно", - заключил он. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Соответствующее тестирование на знание русского языка для приемы в образовательные учреждения страны дети мигрантов начали сдавать с 1 апреля 2025 года.

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общество , россия, рф, госдума, лдпр