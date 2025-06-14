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Ван И сделал ряд заявлений в разговоре с главой МИД Израиля

Ван И сделал ряд заявлений в разговоре с главой МИД Израиля - 14.06.2025, ПРАЙМ

Ван И сделал ряд заявлений в разговоре с главой МИД Израиля

Удары Израиля по Ирану особенно неприемлемы, когда мир ищет политическое решение иранской ядерной проблемы, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T18:26+0300

2025-06-14T18:26+0300

2025-06-14T18:47+0300

политика

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переговоры

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ПЕКИН, 14 июн – ПРАЙМ. Удары Израиля по Ирану особенно неприемлемы, когда мир ищет политическое решение иранской ядерной проблемы, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с израильским коллегой Гидеоном Сааром.Ван И в субботу сначала провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, после чего пообщался по телефону с Сааром, который изложил позицию Израиля по нынешней ситуации."Китай всегда выступал за то, чтобы любые международные споры решались путем диалога и консультаций, Пекин выступает против применения силы и санкций... В связи с этим Китай четко выступает против нарушения Израилем международного права путем нападения на Иран с применением военной силы, в частности, когда международное сообщество все еще ищет политическое решение иранской ядерной проблемы, такие действия еще более неприемлемы", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

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ван и, мид, переговоры