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Глава РФПИ прокомментировал беседу Путина и Трампа

Глава РФПИ прокомментировал беседу Путина и Трампа - 14.06.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ прокомментировал беседу Путина и Трампа

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после разговора российского и... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T20:06+0300

2025-06-14T20:06+0300

2025-06-14T20:06+0300

политика

кирилл дмитриев

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что Россия может играть важную роль в решении глобальных вызовов. В субботу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер провел очередной телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, а также поздравил его с днем рождения. "Президент Путин провел продуктивный телефонный разговор с президентом Трампом. Россия может играть важную роль в решении глобальных вызовов", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что диалог между Россией и США - это ключ к миру. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.

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кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор