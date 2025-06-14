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Глава РФПИ прокомментировал беседу Путина и Трампа - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ прокомментировал беседу Путина и Трампа
Глава РФПИ прокомментировал беседу Путина и Трампа - 14.06.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ прокомментировал беседу Путина и Трампа
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после разговора российского и... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T20:06+0300
2025-06-14T20:06+0300
политика
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что Россия может играть важную роль в решении глобальных вызовов. В субботу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер провел очередной телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, а также поздравил его с днем рождения. "Президент Путин провел продуктивный телефонный разговор с президентом Трампом. Россия может играть важную роль в решении глобальных вызовов", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что диалог между Россией и США - это ключ к миру. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
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кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор
Политика, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор
20:06 14.06.2025
 
Глава РФПИ прокомментировал беседу Путина и Трампа

Дмитриев о беседе Трампа и Путина: РФ играет важную роль в решении вызовов в мире

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что Россия может играть важную роль в решении глобальных вызовов.
В субботу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер провел очередной телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, а также поздравил его с днем рождения.
"Президент Путин провел продуктивный телефонный разговор с президентом Трампом. Россия может играть важную роль в решении глобальных вызовов", - написал Дмитриев в соцсети X.
Глава РФПИ добавил, что диалог между Россией и США - это ключ к миру.
%Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
"Цветные революции". Дмитриев оценил сценарий протестов против Трампа
15:37
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
 
ПолитикаКирилл ДмитриевВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговор
 
 
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