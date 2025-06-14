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Трамп рассказал о беседе с Путиным
Трамп рассказал о беседе с Путиным - 14.06.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о беседе с Путиным
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО БЕСЕДА С ПУТИНЫМ НОСИЛА "ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР", ОБСУЖДАЛАСЬ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ИРАНА | 14.06.2025, ПРАЙМ
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ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО БЕСЕДА С ПУТИНЫМ НОСИЛА "ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР", ОБСУЖДАЛАСЬ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ИРАНАТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО В РАЗГОВОРЕ С ПУТИНЫМ ТЕМЕ УКРАИНЫ БЫЛО УДЕЛЕНО "МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ", ЭТО ОБСУЖДЕНИЕ ОТЛОЖЕНО НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ МНЕНИЕ ПУТИНА О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ КОНФРОНТАЦИИ ИЗРАИЛЯ С ИРАНОМ
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Политика, Дональд Трамп, Телефонный разговор, Владимир Путин
Трамп рассказал о беседе с Путиным
Трамп: в обстоятельной беседе с Путиным обсуждалась ситуация вокруг Ирана
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО БЕСЕДА С ПУТИНЫМ НОСИЛА "ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР", ОБСУЖДАЛАСЬ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ИРАНА
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО В РАЗГОВОРЕ С ПУТИНЫМ ТЕМЕ УКРАИНЫ БЫЛО УДЕЛЕНО "МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ", ЭТО ОБСУЖДЕНИЕ ОТЛОЖЕНО НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ МНЕНИЕ ПУТИНА О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ КОНФРОНТАЦИИ ИЗРАИЛЯ С ИРАНОМ