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Пезешкиан пообещал более мощный ответ, если Израиль захочет повторить атаки - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Пезешкиан пообещал более мощный ответ, если Израиль захочет повторить атаки
Пезешкиан пообещал более мощный ответ, если Израиль захочет повторить атаки - 14.06.2025, ПРАЙМ
Пезешкиан пообещал более мощный ответ, если Израиль захочет повторить атаки
Тегеран даст более мощный ответ, если Израиль захочет повторить агрессию в отношении Ирана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T18:18+0300
2025-06-14T18:18+0300
масуд пезешкиан
иран
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ТЕГЕРАН, 14 июн – ПРАЙМ. Тегеран даст более мощный ответ, если Израиль захочет повторить агрессию в отношении Ирана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. "Естественно, если бы Иран не смог защитить себя от Израиля, нам пришлось бы ежедневно сталкиваться с его атаками по нашей земле, нашим гражданам и ученым. Но Иран смог сбить часть военной техники Израиля, которая, как говорят, была скрыта от нас. Если Израиль захочет повторить свою агрессию, он столкнется с более жестким и мощным ответом со стороны иранских вооруженных сил", - сказал Пезешкиан, слова которого приводятся на сайте пресс-службы президента Ирана. Пезешкиан также подчеркнул в разговоре с Шарифом необходимость укрепить обороноспособность Ирана в свете израильских атак по исламской республике. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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масуд пезешкиан, иран
Масуд Пезешкиан, ИРАН
18:18 14.06.2025
 
Пезешкиан пообещал более мощный ответ, если Израиль захочет повторить атаки

Пезешкиан: Иран даст более мощный ответ в случае повтора израильских атак

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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ТЕГЕРАН, 14 июн – ПРАЙМ. Тегеран даст более мощный ответ, если Израиль захочет повторить агрессию в отношении Ирана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Естественно, если бы Иран не смог защитить себя от Израиля, нам пришлось бы ежедневно сталкиваться с его атаками по нашей земле, нашим гражданам и ученым. Но Иран смог сбить часть военной техники Израиля, которая, как говорят, была скрыта от нас. Если Израиль захочет повторить свою агрессию, он столкнется с более жестким и мощным ответом со стороны иранских вооруженных сил", - сказал Пезешкиан, слова которого приводятся на сайте пресс-службы президента Ирана.
Пезешкиан также подчеркнул в разговоре с Шарифом необходимость укрепить обороноспособность Ирана в свете израильских атак по исламской республике.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Израиль заявил о расширении военной операции против Ирана
12:19
 
Масуд ПезешкианИРАН
 
 
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