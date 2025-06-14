https://1prime.ru/20250614/platina-858482649.html

Эксперт объяснил, почему дорожают платина и серебро

Эксперт объяснил, почему дорожают платина и серебро - 14.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему дорожают платина и серебро

Мировые цены на платину и серебро увеличиваются из-за роста долларовой денежной массы и инфляционных ожиданий, такое мнение РИА Новости высказал начальник... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T15:08+0300

2025-06-14T15:08+0300

2025-06-14T15:09+0300

экономика

платина

серебро

цены

экспертное мнение

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на платину и серебро увеличиваются из-за роста долларовой денежной массы и инфляционных ожиданий, такое мнение РИА Новости высказал начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. В минувший вторник цена платины на нью-йоркской бирже Comex достигала значений выше 1220 долларов за тройскую унцию впервые за четыре года. А стоимость серебра 9 июня подскакивала более чем на 2%, впервые с февраля 2012 года преодолев отметку в 37 долларов за тройскую унцию, "Долларовая денежная масса продолжает расти, что создает инфляционные ожидания и увеличивает спрос на реальные активы, включая инвестиционные металлы. Учитывая, что платина, серебро и другие металлы менее ликвидны по сравнению с золотом, мы наблюдаем достаточно быстрый рост в данных активах", - рассказал эксперт. Он отметил, что с начала года платина выглядела достаточно дешево к золоту. Так, отношение цены унции золота к цене унции платины достигло исторического максимума 3,4 в мае 2025 года, по сравнению с историческим 0,85. "Мы наблюдаем де-факто продолжение количественного смягчения в США по мере приближения лимита государственного долга США к максимуму в августе 2025 года и планируемому увеличению данного лимита на 5 триллионов долларов", - добавил аналитик. Красноженов полагает, что рост цен не будет бесконтрольным. По его словам, серебро может тестировать уровень около 38-40 долларов за унцию, платина - двинуться в сторону 1400-1500 долларов за унцию. "При этом рынки достаточно спекулятивны. Многое будет зависеть переговоров по торговле между Китаем и США. В случае позитивных результатов, мы можем увидеть коррекцию в драгоценных металлах с данных уровней", - уточнил он. Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) ожидает дефицит металла в 2025 году на уровне 966 тысяч унций против 848 тысяч унций ранее.

https://1prime.ru/20250609/silver-858347358.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

платина, серебро, цены, экспертное мнение