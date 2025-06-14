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Названы пляжи в Сочи, получившие сертификаты качества и "синие флаги"

Названы пляжи в Сочи, получившие сертификаты качества и "синие флаги" - 14.06.2025, ПРАЙМ

Названы пляжи в Сочи, получившие сертификаты качества и "синие флаги"

На обновленном пляже "Волна" в Хостинском районе Сочи состоялась церемония вручения федеральных сертификатов качества "синий флаг" пользователям пляжных... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T14:44+0300

2025-06-14T14:44+0300

2025-06-14T14:44+0300

экономика

пляжи

сертификат

качество

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СОЧИ, 14 июн - ПРАЙМ. На обновленном пляже "Волна" в Хостинском районе Сочи состоялась церемония вручения федеральных сертификатов качества "синий флаг" пользователям пляжных территорий, всего в этом году высшей категории качества удостоены 54 пляжа из 180, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное вручение сертификатов началось с поднятия на флагшток "синего флага" на новом оборудованном пляже "Волна". Пляжная территория впервые получила такой статус. "Сегодня мы вручаем сертификаты качества руководителям пляжей, которые берут на себя ответственность создавать комфорт для людей. Из 180 пляжных территорий 54 получили "синий флаг" - это говорит о многом. В первую очередь, это чистая морская вода, это безопасность нахождения на пляжах и высокий уровень обслуживания", - сказал глава города Андрей Прошунин. "Синие" флаги также получили пользователи пляжей "Отель Лазурное", "Жемчужина", "Приморский", "Приморский-2" в районе Турбазы Чайка и другие. Всего на 12 пляжных территорий больше, чем в 2024 году. Наивысшая категория качества также присвоена тем пляжам, на которых оборудована доступная среда для людей с инвалидностью. Например, на пляже "Волна" доступен для пользования плавающий шезлонг - это специальное кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями. Всего в Сочи работают 180 пляжей. На всех пляжных территориях, вне зависимости от присвоенной категории качества, проводится регулярная проверка качества и чистоты морской воды. Роспотребнадзор проверяет воду в лабораторных условиях, в том числе на наличие нефтепродуктов.

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пляжи, сертификат, качество