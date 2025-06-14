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СМИ назвали число израильтян, пострадавших в результате атаки Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ назвали число израильтян, пострадавших в результате атаки Ирана
СМИ назвали число израильтян, пострадавших в результате атаки Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали число израильтян, пострадавших в результате атаки Ирана
Более 40 человек пострадали в Израиле из-за ответной ракетной атаки Ирана, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил новостной портал Ynet. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T00:06+0300
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пострадавшие
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Более 40 человек пострадали в Израиле из-за ответной ракетной атаки Ирана, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил новостной портал Ynet. "По меньшей мере 41 человек пострадал в районе Гуш-Дан (центр Израиля - ред.), двое из которых находятся в критическом состоянии", - говорится в публикации. Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин заявил, что Иран осуществил два ракетных залпа по территории Израиля, выпустив в общей сложность менее 100 ракет.
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пострадавшие, иран, атака
пострадавшие, ИРАН, атака
00:06 14.06.2025
 
СМИ назвали число израильтян, пострадавших в результате атаки Ирана

Ynet: из-за ракетной атаки Ирана в Израиле пострадали более 40 человек

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Более 40 человек пострадали в Израиле из-за ответной ракетной атаки Ирана, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил новостной портал Ynet.
"По меньшей мере 41 человек пострадал в районе Гуш-Дан (центр Израиля - ред.), двое из которых находятся в критическом состоянии", - говорится в публикации.
Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин заявил, что Иран осуществил два ракетных залпа по территории Израиля, выпустив в общей сложность менее 100 ракет.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
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