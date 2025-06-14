https://1prime.ru/20250614/postradavshie-858473849.html

СМИ назвали число израильтян, пострадавших в результате атаки Ирана

СМИ назвали число израильтян, пострадавших в результате атаки Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали число израильтян, пострадавших в результате атаки Ирана

Более 40 человек пострадали в Израиле из-за ответной ракетной атаки Ирана, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил новостной портал Ynet. | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T00:06+0300

2025-06-14T00:06+0300

2025-06-14T00:06+0300

пострадавшие

иран

атака

https://cdnn.1prime.ru/img/84203/51/842035154_0:169:2927:1815_1920x0_80_0_0_5946f72845b7d848845d7db6932afafe.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - ПРАЙМ. Более 40 человек пострадали в Израиле из-за ответной ракетной атаки Ирана, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил новостной портал Ynet. "По меньшей мере 41 человек пострадал в районе Гуш-Дан (центр Израиля - ред.), двое из которых находятся в критическом состоянии", - говорится в публикации. Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин заявил, что Иран осуществил два ракетных залпа по территории Израиля, выпустив в общей сложность менее 100 ракет.

https://1prime.ru/20250613/grossi-858472731.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пострадавшие, иран, атака