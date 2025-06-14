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Израиль нанес повреждения объектам месторождения газа в Иране, пишут СМИ

Израиль нанес повреждения объектам месторождения газа в Иране, пишут СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ

Израиль нанес повреждения объектам месторождения газа в Иране, пишут СМИ

Израильский беспилотник нанес серьезные повреждения промышленным объектам газового месторождения "Южный Парс", в результате попадания БПЛА возник пожар,... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T18:57+0300

2025-06-14T18:57+0300

2025-06-14T18:58+0300

иран

месторождение газа

повреждения

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ТЕГЕРАН, 14 июн – ПРАЙМ. Израильский беспилотник нанес серьезные повреждения промышленным объектам газового месторождения "Южный Парс", в результате попадания БПЛА возник пожар, передает иранское агентство Tasnim. "Час назад израильский беспилотник атаковал одно их промышленных предприятий четвертой фазы проекта газового месторождения "Южный Парс", что привело к мощному взрыву на заводе", - говорится в сообщении. После взрыва на предприятии разгорелся пожар. Как указывает агентство Tasnim, объем повреждений пока установить сложно, однако, по словам местных рабочих, звук взрыва "был очень силен". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

https://1prime.ru/20250614/tsakhal-858484197.html

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иран, месторождение газа, повреждения