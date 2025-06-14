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Израиль нанес повреждения объектам месторождения газа в Иране, пишут СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Израиль нанес повреждения объектам месторождения газа в Иране, пишут СМИ
Израиль нанес повреждения объектам месторождения газа в Иране, пишут СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ
Израиль нанес повреждения объектам месторождения газа в Иране, пишут СМИ
Израильский беспилотник нанес серьезные повреждения промышленным объектам газового месторождения "Южный Парс", в результате попадания БПЛА возник пожар,... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T18:57+0300
2025-06-14T18:58+0300
иран
месторождение газа
повреждения
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ТЕГЕРАН, 14 июн – ПРАЙМ. Израильский беспилотник нанес серьезные повреждения промышленным объектам газового месторождения "Южный Парс", в результате попадания БПЛА возник пожар, передает иранское агентство Tasnim. "Час назад израильский беспилотник атаковал одно их промышленных предприятий четвертой фазы проекта газового месторождения "Южный Парс", что привело к мощному взрыву на заводе", - говорится в сообщении. После взрыва на предприятии разгорелся пожар. Как указывает агентство Tasnim, объем повреждений пока установить сложно, однако, по словам местных рабочих, звук взрыва "был очень силен". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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иран, месторождение газа, повреждения
ИРАН, месторождение газа, повреждения
18:57 14.06.2025 (обновлено: 18:58 14.06.2025)
 
Израиль нанес повреждения объектам месторождения газа в Иране, пишут СМИ

Tasnim: Израиль нанес повреждения объектам газового месторождения "Южный Парс"

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкБереговоео газоконденсатное месторождение
Береговоео газоконденсатное месторождение - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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ТЕГЕРАН, 14 июн – ПРАЙМ. Израильский беспилотник нанес серьезные повреждения промышленным объектам газового месторождения "Южный Парс", в результате попадания БПЛА возник пожар, передает иранское агентство Tasnim.
"Час назад израильский беспилотник атаковал одно их промышленных предприятий четвертой фазы проекта газового месторождения "Южный Парс", что привело к мощному взрыву на заводе", - говорится в сообщении.
После взрыва на предприятии разгорелся пожар. Как указывает агентство Tasnim, объем повреждений пока установить сложно, однако, по словам местных рабочих, звук взрыва "был очень силен".
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Израиль отрицает информацию о сбитом над Ираном истребителе
16:22
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
 
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