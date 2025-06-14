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"Без колебаний". В Иране заявили о готовности закрыть Ормузский пролив - 14.06.2025, ПРАЙМ
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"Без колебаний". В Иране заявили о готовности закрыть Ормузский пролив
"Без колебаний". В Иране заявили о готовности закрыть Ормузский пролив - 14.06.2025, ПРАЙМ
"Без колебаний". В Иране заявили о готовности закрыть Ормузский пролив
На фоне израильский ударов в Иране на официальном уровне прозвучало заявление о возможности закрыть Ормузский пролив, по которому поставляется значительная... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T18:03+0300
2025-06-14T18:04+0300
иран
ормузский пролив
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. На фоне израильский ударов в Иране на официальном уровне прозвучало заявление о возможности закрыть Ормузский пролив, по которому поставляется значительная часть нефти из Персидского залива. О готовности к такому сценарию заявил депутат парламента ИРИ Исмаил Коусари, которого цитирует информагентство Rokna."Сегодня рассматривается вопрос о закрытии Ормузского пролива, - сказал Коусари, - и Иран без колебаний примет соответствующее решение".Накануне израильские войска начали операцию "Восходящий лев", в рамках которой проводятся атаки на военные цели и объекты ядерной программы Ирана.В ответ Иран объявил о проведении операции "Правдивое обещание 3" и начал наносить удары по военным целям в Израиле.
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иран
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иран, ормузский пролив
ИРАН, Ормузский пролив
18:03 14.06.2025 (обновлено: 18:04 14.06.2025)
 
"Без колебаний". В Иране заявили о готовности закрыть Ормузский пролив

Депутат в Иране Коусари: Тегеран изучает возможность закрытия Ормузского пролива

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. На фоне израильский ударов в Иране на официальном уровне прозвучало заявление о возможности закрыть Ормузский пролив, по которому поставляется значительная часть нефти из Персидского залива. О готовности к такому сценарию заявил депутат парламента ИРИ Исмаил Коусари, которого цитирует информагентство Rokna.
"Сегодня рассматривается вопрос о закрытии Ормузского пролива, - сказал Коусари, - и Иран без колебаний примет соответствующее решение".
Накануне израильские войска начали операцию "Восходящий лев", в рамках которой проводятся атаки на военные цели и объекты ядерной программы Ирана.
В ответ Иран объявил о проведении операции "Правдивое обещание 3" и начал наносить удары по военным целям в Израиле.
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