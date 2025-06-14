https://1prime.ru/20250614/proliv-858487664.html

"Без колебаний". В Иране заявили о готовности закрыть Ормузский пролив

"Без колебаний". В Иране заявили о готовности закрыть Ормузский пролив - 14.06.2025, ПРАЙМ

"Без колебаний". В Иране заявили о готовности закрыть Ормузский пролив

На фоне израильский ударов в Иране на официальном уровне прозвучало заявление о возможности закрыть Ормузский пролив, по которому поставляется значительная... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T18:03+0300

2025-06-14T18:03+0300

2025-06-14T18:04+0300

иран

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg

ТЕГЕРАН, 14 июн - ПРАЙМ. На фоне израильский ударов в Иране на официальном уровне прозвучало заявление о возможности закрыть Ормузский пролив, по которому поставляется значительная часть нефти из Персидского залива. О готовности к такому сценарию заявил депутат парламента ИРИ Исмаил Коусари, которого цитирует информагентство Rokna."Сегодня рассматривается вопрос о закрытии Ормузского пролива, - сказал Коусари, - и Иран без колебаний примет соответствующее решение".Накануне израильские войска начали операцию "Восходящий лев", в рамках которой проводятся атаки на военные цели и объекты ядерной программы Ирана.В ответ Иран объявил о проведении операции "Правдивое обещание 3" и начал наносить удары по военным целям в Израиле.

https://1prime.ru/20250614/papa--858479684.html

иран

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, ормузский пролив