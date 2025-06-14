https://1prime.ru/20250614/putin-858491127.html
Путин объяснил, во что превратился либерализм
Путин объяснил, во что превратился либерализм - 14.06.2025, ПРАЙМ
Путин объяснил, во что превратился либерализм
Глобальный либерализм превратился в тоталитаризм, заявил президент РФ Владимир Путин. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T21:18+0300
2025-06-14T21:18+0300
2025-06-14T21:18+0300
политика
владимир путин
либерализм
тоталитаризм
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Глобальный либерализм превратился в тоталитаризм, заявил президент РФ Владимир Путин. "Глобальный либерализм превратился из либерализма в тоталитаризм", - сказал Путин в интервью, фрагмент которого был показан в субботу в анонсе программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
https://1prime.ru/20240605/putin-848875032.html
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владимир путин, либерализм, тоталитаризм
Политика, Владимир Путин, либерализм, тоталитаризм
Путин объяснил, во что превратился либерализм
Путин: глобальный либерализм превратился в тоталитаризм