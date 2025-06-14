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США перебросили часть ПВО с Украины на Ближний Восток, заявил Хегсет
США перебросили часть ПВО с Украины на Ближний Восток, заявил Хегсет - 14.06.2025, ПРАЙМ
США перебросили часть ПВО с Украины на Ближний Восток, заявил Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет в субботу заявил о переброске части средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток для защиты американцев,... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T19:03+0300
2025-06-14T19:03+0300
2025-06-14T19:03+0300
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ВАШИНГТОН, 14 июн - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет в субботу заявил о переброске части средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток для защиты американцев, находящихся в этом регионе. "Всю неделю я был на слушаниях на Капитолийском холме… Один из вопросов, который задали: "Вы отправили часть своих средств обороны от беспилотных воздушных систем с Украины на Ближний Восток?" Я ответил: "Да". Мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Владимир Зеленский ранее в интервью ABC пожаловался на то, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся Киеву. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для ракетных систем ПВО, изначально предназначенные для Украины, в пользу ВВС США на Ближнем Востоке. По данным издания, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что потребность во взрывателях была "обозначена министром обороны как неотложная задача".
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пентагон, пит хегсет, пво, украина
Политика, Пентагон, Пит Хегсет, ПВО, УКРАИНА
США перебросили часть ПВО с Украины на Ближний Восток, заявил Хегсет
Хегсет: США перебросили часть средств ПВО с Украины на Ближний Восток
ВАШИНГТОН, 14 июн - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет в субботу заявил о переброске части средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток для защиты американцев, находящихся в этом регионе.
"Всю неделю я был на слушаниях на Капитолийском холме… Один из вопросов, который задали: "Вы отправили часть своих средств обороны от беспилотных воздушных систем с Украины на Ближний Восток?" Я ответил: "Да". Мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Владимир Зеленский ранее в интервью ABC пожаловался на то, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся Киеву.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для ракетных систем ПВО, изначально предназначенные для Украины, в пользу ВВС США на Ближнем Востоке. По данным издания, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что потребность во взрывателях была "обозначена министром обороны как неотложная задача".
"Больнее пуль". Зеленский обвинил Пентагон в деморализации Украины