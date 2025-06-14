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Израиль нанес удар по подземному хранилищу ракет в Иране
Израиль нанес удар по подземному хранилищу ракет в Иране - 14.06.2025, ПРАЙМ
Израиль нанес удар по подземному хранилищу ракет в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по иранскому подземному хранилищу ракет класса "земля-земля", крылатых ракет и пусковых установок, сообщает в субботу | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T21:11+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по иранскому подземному хранилищу ракет класса "земля-земля", крылатых ракет и пусковых установок, сообщает в субботу армейская пресс-служба. "Ранее сегодня истребители ВВС Израиля на основе данных разведки нанесли удар по подземному объекту, внутри которого есть туннели для хранения ракет класса "земля-земля" и крылатых ракет, а также пусковых установок", - говорится в сообщении. Израильские военные также опубликовали смоделированный трехмерный видеоролик, на котором изображен подземный комплекс для хранения вооружений. По утверждению ЦАХАЛ, этот ролик ранее использовался в пропагандистских целях иранскими властями. "На опубликованном видео можно увидеть начальника штаба вооруженных сил Ирана и командующего ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - оба были ликвидированы вчера", - подчеркнули в ЦАХАЛ.
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удар, иран, ракеты
Израиль нанес удар по подземному хранилищу ракет в Иране
ЦАХАЛ: Израиль атаковал в Иране подземное хранилище разных видов ракет
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по иранскому подземному хранилищу ракет класса "земля-земля", крылатых ракет и пусковых установок, сообщает в субботу армейская пресс-служба.
"Ранее сегодня истребители ВВС Израиля на основе данных разведки нанесли удар по подземному объекту, внутри которого есть туннели для хранения ракет класса "земля-земля" и крылатых ракет, а также пусковых установок", - говорится в сообщении.
Израильские военные также опубликовали смоделированный трехмерный видеоролик, на котором изображен подземный комплекс для хранения вооружений. По утверждению ЦАХАЛ, этот ролик ранее использовался в пропагандистских целях иранскими властями.
"На опубликованном видео можно увидеть начальника штаба вооруженных сил Ирана и командующего ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - оба были ликвидированы вчера", - подчеркнули в ЦАХАЛ.
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