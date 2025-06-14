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"Цветные революции". Дмитриев оценил сценарий протестов против Трампа - 14.06.2025, ПРАЙМ
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"Цветные революции". Дмитриев оценил сценарий протестов против Трампа
"Цветные революции". Дмитриев оценил сценарий протестов против Трампа - 14.06.2025, ПРАЙМ
"Цветные революции". Дмитриев оценил сценарий протестов против Трампа
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с бывшим советником | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T15:37+0300
2025-06-14T15:37+0300
политика
кирилл дмитриев
сша
протесты
цветная революция
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с бывшим советником по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Майклом Флинном в том, что планируемые в США против Трампа протесты - часть более широкой компании по подрыву авторитета администрации президента, и добавил, что у них тот же сценарий, что и у цветных революций. Дмитриев ответил на публикацию Флинна в соцсети X, в которой тот утверждает, что планируемые в США протесты не спонтанны, а являются психологической операцией и частью более широкой стратегии по подрыву авторитета администрации президента Трампа. "Сценарий тот же и те же люди, которые делают "цветные революции". Печально, что лишь немногие люди понимают, насколько глубокий уровень координации и опыт привлечен (к организации - ред.)", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Флинна. Противники политики президента США Дональда Трампа планируют провести демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), запланированной в день военного парада в Вашингтоне 14 июня, сообщали ее организаторы. Парад, который пройдет в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, станет кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нём будут задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолеты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Планируются выступления музыкантов, воздушная акробатика, церемонии призыва и перезаключения контрактов, а завершится день концертом и фейерверком. Мероприятие совпадает с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.
https://1prime.ru/20250609/tramp-858322263.html
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кирилл дмитриев, сша, протесты, цветная революция
Политика, Кирилл Дмитриев, США, протесты, цветная революция
15:37 14.06.2025
 
"Цветные революции". Дмитриев оценил сценарий протестов против Трампа

Дмитриев: Планируемые против Трампа протесты по сценарию похожи на цветные революции

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015
%Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с бывшим советником по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Майклом Флинном в том, что планируемые в США против Трампа протесты - часть более широкой компании по подрыву авторитета администрации президента, и добавил, что у них тот же сценарий, что и у цветных революций.
Дмитриев ответил на публикацию Флинна в соцсети X, в которой тот утверждает, что планируемые в США протесты не спонтанны, а являются психологической операцией и частью более широкой стратегии по подрыву авторитета администрации президента Трампа.
"Сценарий тот же и те же люди, которые делают "цветные революции". Печально, что лишь немногие люди понимают, насколько глубокий уровень координации и опыт привлечен (к организации - ред.)", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Флинна.
Противники политики президента США Дональда Трампа планируют провести демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), запланированной в день военного парада в Вашингтоне 14 июня, сообщали ее организаторы.
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Эксперт оценил ситуацию с протестами в Калифорнии для Трампа
9 июня, 10:06
Парад, который пройдет в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, станет кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нём будут задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолеты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Планируются выступления музыкантов, воздушная акробатика, церемонии призыва и перезаключения контрактов, а завершится день концертом и фейерверком.
Мероприятие совпадает с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.
 
ПолитикаКирилл ДмитриевСШАпротестыцветная революция
 
 
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