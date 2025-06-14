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Эксперт допустил утечку радиации при конфликте Израиля и Ирана

Эксперт допустил утечку радиации при конфликте Израиля и Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт допустил утечку радиации при конфликте Израиля и Ирана

Обмен ударами между Израилем и Ираном несет риск утечки радиоактивных материалов, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T08:36+0300

2025-06-14T08:36+0300

2025-06-14T08:36+0300

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ПЕКИН, 14 июн – ПРАЙМ. Обмен ударами между Израилем и Ираном несет риск утечки радиоактивных материалов, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Эксперт отметил, что в ходе своей операции Израиль сосредоточился на атаке ядерных объектов Ирана и уничтожении его ядерного потенциала, включая бомбардировку завода по обогащению урана в Натанзе и "ликвидацию" ядерной науки Ирана. "Бомбардировка завода по обогащению урана несет риск утечки радиоактивных материалов", - сказал Чжэн Аньгуан. Он добавил, что ответные действия Ирана также включают атаки на израильские ядерные объекты, что, по его словам, "ставит под угрозу ядерную безопасность на Ближнем Востоке". "Однако, поскольку у Ирана нет ядерного оружия, а у Израиля есть преимущество в конфликте, риск того, что Израиль применит ядерное оружие, что приведет к ядерной войне, невелик", - сказал Чжэн Аньгуан.

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