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Эксперт допустил утечку радиации при конфликте Израиля и Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт допустил утечку радиации при конфликте Израиля и Ирана
Эксперт допустил утечку радиации при конфликте Израиля и Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт допустил утечку радиации при конфликте Израиля и Ирана
Обмен ударами между Израилем и Ираном несет риск утечки радиоактивных материалов, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T08:36+0300
2025-06-14T08:36+0300
политика
иран
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ПЕКИН, 14 июн – ПРАЙМ. Обмен ударами между Израилем и Ираном несет риск утечки радиоактивных материалов, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Эксперт отметил, что в ходе своей операции Израиль сосредоточился на атаке ядерных объектов Ирана и уничтожении его ядерного потенциала, включая бомбардировку завода по обогащению урана в Натанзе и "ликвидацию" ядерной науки Ирана. "Бомбардировка завода по обогащению урана несет риск утечки радиоактивных материалов", - сказал Чжэн Аньгуан. Он добавил, что ответные действия Ирана также включают атаки на израильские ядерные объекты, что, по его словам, "ставит под угрозу ядерную безопасность на Ближнем Востоке". "Однако, поскольку у Ирана нет ядерного оружия, а у Израиля есть преимущество в конфликте, риск того, что Израиль применит ядерное оружие, что приведет к ядерной войне, невелик", - сказал Чжэн Аньгуан.
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иран, израиль
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
08:36 14.06.2025
 
Эксперт допустил утечку радиации при конфликте Израиля и Ирана

Эксперт Аньгуан: конфликт между Израилем и Ираном несет риск утечки радиации

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ПЕКИН, 14 июн – ПРАЙМ. Обмен ударами между Израилем и Ираном несет риск утечки радиоактивных материалов, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Эксперт отметил, что в ходе своей операции Израиль сосредоточился на атаке ядерных объектов Ирана и уничтожении его ядерного потенциала, включая бомбардировку завода по обогащению урана в Натанзе и "ликвидацию" ядерной науки Ирана.
"Бомбардировка завода по обогащению урана несет риск утечки радиоактивных материалов", - сказал Чжэн Аньгуан.
Он добавил, что ответные действия Ирана также включают атаки на израильские ядерные объекты, что, по его словам, "ставит под угрозу ядерную безопасность на Ближнем Востоке".
"Однако, поскольку у Ирана нет ядерного оружия, а у Израиля есть преимущество в конфликте, риск того, что Израиль применит ядерное оружие, что приведет к ядерной войне, невелик", - сказал Чжэн Аньгуан.
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